Togo: Pour une paix durable dans un monde instable

La capitale togolaise abritera, les 11 et 12 octobre 2025, la deuxième édition du 'Lomé Peace and Security Forum' (LPSF II).

Thème choisi cette année : 'L'Afrique face aux défis sécuritaires complexes : comment renforcer et rendre durable la paix et la stabilité dans un monde en mutation ?'

Cette nouvelle édition intervient dans un contexte marqué par la montée des tensions internationales, la multiplication des crises régionales et la résurgence des rivalités géopolitiques.

Face à ces défis, le LPSF se positionne comme un cadre africain de réflexion, de dialogue et d'action, dédié à la recherche de solutions concrètes et durables en matière de paix, de sécurité et de gouvernance.

Créé en 2023 à Lomé, le Forum s'est rapidement imposé comme un espace de référence pour les décideurs politiques, diplomates, chercheurs, acteurs de la société civile et partenaires internationaux désireux de repenser les mécanismes de stabilité du continent.

Ce rendez-vous vise à mobiliser les acteurs africains et internationaux autour de la consolidation d'une paix durable et d'une sécurité renforcée sur le continent.

Plus spécifiquement, il entend analyser les causes profondes des crises et leurs dynamiques globales, proposer des stratégies adaptées pour renforcer la résilience africaine face aux menaces sécuritaires, offrir un cadre de dialogue multi-acteurs favorisant la coopération entre États, organisations régionales et société civile, enfin explorer les opportunités et les risques liés à l'intelligence artificielle dans les domaines de la paix et de la sécurité.

Les travaux devraient déboucher sur une meilleure compréhension des défis sécuritaires complexes, des recommandations stratégiques et concrètes adaptées aux réalités africaines, le renforcement de la coopération régionale et internationale pour la paix.

Les participants tenteront d'adopter une vision commune sur les usages responsables de l'intelligence artificielle au service de la stabilité.

Le Forum se déroulera à l'Hôtel 2 Février de Lomé.