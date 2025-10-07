La deuxième édition du Forum Invest in Sénégal (Fii Sénégal) qui se tient du 7 au 8 octobre 2025 à Diamniadio, incarne une vision forte, souveraine, audacieuse et pleinement assumée. C'est ce qu'a indiqué le directeur général de l'Agence nationale en charge des investissements et des grands travaux (Apix), Bakary Séga Bathily, lors de la cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous d'affaires.

Dans un monde marqué par l'incertitude, le Sénégal reste, selon le directeur général de l'Apix, Bakary Séga Bathily, « une terre de stabilité et d'attractivité ». S'exprimant devant un parterre d'investisseurs présents à la cérémonie d'ouverture du Forum Fii Sénégal 2025, mardi, M. Bathily a relevé que le Sénégal a engagé des réformes ambitieuses.

Ainsi, le pays dispose d'un nouveau Code des investissements, des procédures digitalisées, d'une protection renforcée pour les investisseurs, d'un accès facilité au foncier. Des réformes qui, d'après lui, traduisent une volonté ferme : accélérer, sécuriser et concrétiser les projets des investisseurs.

L'innovation comme moteur, la transformation locale comme levier

« Fii Sénégal 2025 n'est pas un forum de plus. Cette deuxième édition incarne une vision forte, souveraine, audacieuse et pleinement assumée. Celle d'un Sénégal qui choisit l'innovation comme moteur, la transformation locale comme levier, la justice sociale comme boussole et la coopération équitable comme un principe cardinal », a-t-il dit.

Cette vision, poursuit le DG de l'Apix, est le visage d'un Sénégal qui affirme haut et fort son ambition de devenir un pôle de stabilité, de confiance et de prospérité partagée, ouverte à l'Afrique et au monde. Ses objectifs sont clairement définis et identifiés en cinq grands axes.

Il s'agit notamment de renforcer la compétitivité économique du Sénégal et son attractivité des investissements à l'échelle mondiale ; de financer des infrastructures de connectivité pour un aménagement durable des territoires favorisant une meilleure intégration régionale.

Mais aussi d'accélérer la transition énergétique en soutenant les grands projets porteurs d'avenir et en valorisant la jeunesse, la diaspora et l'innovation africaine, tout en promouvant une Afrique solidaire, debout et actrice de son destin. Ce forum porte en outre un message fort.

Au-delà du Sénégal, le DG de l'Apix a souligné que l'Afrique assume sa posture d'actrice majeure de son développement. Elle s'impose progressivement comme un marché stratégique à l'échelle mondiale. Forte de ses talents, de ses ressources et de sa jeunesse, elle est artisane de son destin.

Créer des passerelles entre talents, idées, ressources et marchés

« Le thème "Connecter les opportunités, bâtir l'avenir" reflète notre volonté de créer des passerelles entre talents, idées, ressources et marchés. Il traduit un engagement fort, celui de coconstruire des solutions durables et inclusives au service d'un progrès partagé », a-t-il affirmé.

Ainsi, durant ces deux jours, le Centre international de conférences Abdou Diouf sera le théâtre d'un cadre d'échange de haut niveau, de partage et de concrétisation à travers un panel de haut niveau sur le thème « Renaissance africaine » pour ouvrir les perspectives et de coopération continentale. Cette table ronde thématique sur la culture, la finance, l'agriculture, l'énergie, le numérique, la santé, l'industrie, le sport et la culture.

Des boardrooms sectoriels pour présenter les projets prioritaires du Sénégal et de ses partenaires, des expositions artisanales et culinaires, vitrines du savoir-faire sénégalais. Il est aussi prévu à cette occasion un concours de pitch innovation, de projets innovants exclusivement réservés aux jeunes visant à valoriser la créativité.

« Et enfin, pour concrétiser vos échanges, une salle a été spécialement réservée à la signature des accords d'investissement et de partenariat issus des discussions menées dans la salle de presse. Ce forum, c'est donc un espace de décision, de confiance et surtout d'action », a lancé le Dg de l'Apix.