Sénégal: Invest in Senegal 2025 - La Banque mondiale, moteur de la transformation économique

Ces mardi 07 et mercredi 08 octobre 2025, le Forum Invest in Senegal se déroulera au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), à Diamniadio. Cette rencontre à la portée internationale, au cours de laquelle sera évoquée l'urgence de lever l'investissement privé, de soutenir l'innovation et de favoriser la croissance inclusive, s'inscrit dans la Vision du Sénégal 2050.

Le Groupe de la Banque mondiale aura un rôle central à jouer : la présence du vice-président Afrique de la Société Financière Internationale (l'IFC), Ethiopis Tafara, en témoigne. Pendant deux jours, des experts, des investisseurs et des décideurs exploreront les voies à emprunter pour tirer le meilleur parti des secteurs clés tels que l'agriculture, la gestion des ressources énergétiques, l'industrie et le financement des PME.

Un partenaire de long terme du Sénégal

Depuis 2020, l'IFC a investi et mobilisé près de 1,95 milliard de dollars au Sénégal. De son côté, l'Association internationale de développement (IDA) gère un portefeuille de 3,9 milliards de dollars, répartis sur 32 projets actifs. L'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) couvre, pour sa part, 1,066 milliard de dollars d'investissements dans des secteurs clés comme les infrastructures et le tourisme.

Le programme complet

Mardi 7 octobre, 15h00-16h45, Hall F : lancement du Programme d'accélération de l'agriculture en Afrique (AAAP) au Sénégal, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage (MASAE) et le ministère d'État en charge du suivi, du pilotage et de l'évaluation de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 (MEANT), pour renforcer la productivité agricole et le financement du secteur grâce aux AgTech.

Mardi 7 octobre, 16h45-17h00, Hall F : signature de trois conventions avec le MASAE et la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal pour renforcer le secteur agricole.

Mardi 7 octobre, 14h00-16h00, Salle 201-202 : atelier sur le montage de partenariats public-privé (PPP), en partenariat avec le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération (MEPC), illustrant la méthodologie catalytique du Groupe de la Banque mondiale pour concevoir et développer des projets structurants.

Mardi 7 octobre, 18h00-19h00, Salle 201-202 : signature d'un mandat de conseil en transaction PPP avec le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA) et l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) pour renforcer le secteur de l'assainissement au Sénégal.

Mardi 7 octobre, 17h15-18h00, Salle 201-202 : signature d'un accord de prêt de l'IFC au profit de la Banque islamique du Sénégal (BIS), visant à renforcer le financement des PME sénégalaises.

Mercredi 8 octobre, 08h30-16h45, Hall F : journée consacrée à l'AgTech - l'AAAP AgTech Day, une vitrine des solutions technologiques de pointe pour connecter innovateurs et investisseurs, afin d'élargir les financements aux petits exploitants agricoles et aux agro-PME.