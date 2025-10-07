Sénégal: Investir au Sénégal - Cap sur un environnement plus ouvert et incitatif

Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d'attractivité économique. Adopté le 18 septembre dernier, le nouveau Code des investissements marque une rupture avec celui de 2004, en intégrant des réformes majeures destinées à dynamiser le climat des affaires. C'est dans ce contexte que s'ouvre, ce mardi 7 octobre 2025, au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio, le Forum "Investir au Sénégal", organisé par l'Apix.

Le texte élargit les secteurs éligibles aux avantages du Code, facilite la digitalisation des procédures et renforce la protection juridique des investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Il introduit aussi de nouveaux régimes fiscaux et douaniers incitatifs, dont la suspension de la TVA sur les acquisitions locales et l'exonération des droits de douane sur les équipements de production.

Autre innovation saluée par le secteur privé : l'abaissement du seuil d'éligibilité aux avantages de 100 millions à moins de 20 millions de FCfa, ouvrant la voie à davantage de petites et moyennes entreprises. Le Code encourage en outre les investissements en dehors de Dakar, avec des avantages prolongés dans les territoires pour stimuler les huit pôles économiques régionaux prévus par la politique de territorialisation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Abdoulaye Ly, directeur exécutif du Club des investisseurs du Sénégal, cette réforme représente « une avancée notable et salutaire », notamment pour la promotion du contenu local, la création d'emplois et le développement d'investissements durables.