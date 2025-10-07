Sénégal: Mbacké - Route bitumée, approvisionnement en eau potable, entre autres doléances, l'appel du maire de Sadio aux autorités

Le maire de Sadio plaide pour une prise en charge des problèmes cruciaux de la localité, notamment la construction de l'axe Taïf-Sadio et l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable. Il a exprimé ses préoccupations lors de la finale de la Coupe du maire, le week-end dernier, soulignant l'urgence de résoudre ces problèmes pour améliorer les conditions de vie des habitants.

Diogomaye Diaw, député et maire de Sadio, a lancé un appel aux nouvelles autorités lors de la finale de la Coupe du maire, soulignant que sa commune est confrontée à de nombreux problèmes. Il a profité de la finale de la Coupe du maire pour exprimer ses inquiétudes.

Selon Diogomaye Diaw, la construction des routes Taïf-Sadio-Guerlé et Colobane-Sadio, réclamée depuis plus de soixante ans, est une urgence pour la commune de Sadio, qui est pourtant la troisième plus peuplée du département de Mbacké. Il dénonce ainsi le fait que la commune soit laissée à elle-même.

Pire encore, selon Diogomaye Diaw, malgré le fait que Sadio alimente Mbacké en eau douce, la commune elle-même est confrontée à des problèmes d'approvisionnement en eau potable, une situation qu'il juge injuste. Il déplore également le fait que les jeunes de Sadio soient obligés d'aller poursuivre leurs études ailleurs.

Le maire de Sadio lance un appel aux autorités étatiques pour obtenir leur appui dans la réalisation d'infrastructures qui dépassent ses compétences, notamment un stade multifonctionnel. Il souligne la nécessité de disposer de structures adéquates pour accueillir les événements, citant l'exemple de la finale de la Coupe du maire, qui a rassemblé près de 2 000 personnes.

Il a rappelé que toutes les démarches nécessaires sont en cours pour la réalisation des infrastructures essentielles dans la commune de Sadio, répondant ainsi aux besoins primaires de la population. Cela concerne notamment la construction de routes et l'amélioration de l'accès à l'eau potable, des projets qui sont cruciaux pour le développement de la commune.