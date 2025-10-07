Angola: Le MIREX présente un ouvrage sur les activités diplomatiques angolaises

Luanda — Le ministère des Relations extérieures (MIREX) a lancé ce lundi (6) à Luanda l'ouvrage « Agenda diplomatique : Construire des ponts et des connexions pour une diplomatie forte et active ».

Cet ouvrage qui aborde la vision et la stratégie de ce secteur a été présenté en marge de la Conférence sur « Le rôle de la diplomatie angolaise dans la conquête et la préservation de l'indépendance nationale ».

Il retrace les actions menées par le secteur diplomatique angolais en 2024, à travers les principaux événements qui ont marqué l'action du pays sur la scène internationale et les différents acteurs des relations internationales, dans le cadre de la politique étrangère.

L'ouvrage a été préfacé par l'actuel ambassadeur d'Angola auprès des Nations Unies, Francisco José da Cruz, qui fait référence au contexte international (en 2024) comme ayant été marqué par une grande tension et la montée de l'unilatéralisme, les Nations donnant la priorité à leurs intérêts au détriment du bien commun.

Cette tendance, ajoute le diplomate, constitue un défi à la stabilité et à l'efficacité de la gouvernance mondiale, car elle conduit à l'affaiblissement des institutions multilatérales.

Dans ce contexte international difficile et complexe, selon l'Ambassadeur Francisco José da Cruz, la diplomatie angolaise a dû se positionner pour répondre aux défis et aux opportunités dans la défense des intérêts du pays.

À cet effet, elle a développé une coopération bilatérale avec des partenaires jugés importants pour le développement diversifié, global et durable souhaité par l'Angola, notamment en identifiant de nouvelles opportunités et en les mettant en oeuvre sur la base d'avantages mutuels et équilibrés.

À l'échelle continentale, les questions de paix et de sécurité ont continué de bénéficier d'une attention particulière, devenant ainsi des priorités stratégiques de la politique étrangère angolaise, dans le cadre des efforts visant à instaurer la stabilité et le progrès sur le continent.

Conférence sur le « Rôle de la diplomatie »

Au cours de cette conférence de deux jours, des thèmes tels que la contribution de la diplomatie angolaise à l'indépendance nationale, les réalisations de la politique étrangère angolaise en matière de pacification et de résolution des conflits en Afrique, les défis de la nouvelle géopolitique mondiale et le positionnement stratégique de l'Angola seront abordés.

Parmi les intervenants figurent des diplomates de carrière et d'autres experts qui explorent le parcours historique et diplomatique de l'Angola tout au long de ses 50 ans d'indépendance.

L'événement a réuni des diplomates, des représentants du gouvernement et d'autres invités.