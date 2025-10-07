Angola: Conférence sur la contribution de la diplomatie angolaise à l'indépendance nationale

Luanda — Le rôle de la diplomatie angolaise dans l'obtention et la préservation de l'indépendance nationale est abordé ce lundi à Luanda lors d'une conférence réunissant d'éminentes personnalités du corps diplomatique, des universitaires et des experts en relations internationales.

Cette rencontre, organisée par le ministère des Relations Extérieures (MIREX), vise à mettre en lumière la contribution de la politique étrangère de l'Angola tout au long de ses 50 ans de souveraineté, ainsi qu'à analyser les principaux défis et réalisations de la diplomatie nationale depuis la proclamation de l'indépendance le 11 novembre 1975.

Le discours d'ouverture a été prononcé par le ministre des Relations Extérieures, Téte António, qui a souligné le rôle déterminant des diplomates angolais dans la consolidation de la paix et l'affirmation du pays sur la scène internationale.

Présentation de l'Agenda diplomatique 2024

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de la conférence, l'ouvrage « Agenda diplomatique 2024 » sera également présenté, rédigé par l'Ambassadeur António Nascimento, directeur du Bureau de la communication institutionnelle et de la presse du MIREX.

Sous le thème « Construisant des ponts et des liens pour une diplomatie forte et active », l'ouvrage résume les principales actions et étapes clés de la diplomatie angolaise en 2024, mettant en lumière la performance du pays dans les forums régionaux et multilatéraux, ainsi que le rôle des différents acteurs dans la mise en oeuvre de la politique étrangère nationale.

Débats et sujets d'analyse

Au cours de cette rencontre de deux jours, des thèmes tels que « La contribution de la diplomatie angolaise à l'accession à l'indépendance nationale », « Les acquis de la politique étrangère dans le rétablissement de la paix et la résolution des conflits en Afrique » et « Les défis de la nouvelle géopolitique mondiale et le positionnement stratégique de l'Angola » seront abordés.

Des diplomates de carrière, des chercheurs et des universitaires participent en tant qu'intervenants, partageant des réflexions sur la trajectoire historique et diplomatique de l'Angola au cours des cinq dernières décennies, soulignant le rôle du pays en tant qu'acteur pertinent dans la promotion de la paix, de la stabilité et de la coopération internationale.