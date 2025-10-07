Afrique: Le président de la CAF «confiant» pour la CAN au Maroc malgré les manifestations dans le pays

La CAF soutient le gouvernement marocain dans ses efforts pour l'organisation de la CAN en décembre prochain. Le président de la Confédération Africaine de football l'a affirmé lundi 06 octobre à Kinshasa lors de la 47e Assemblée générale ordinaire de l'organe faitier du football africain. Il réagissait aux manifestations des jeunes qui ont lieu depuis quelques jours dans plusieurs villes du royaume pour réclamer la fin de la corruption et des réformes urgentes dans les secteurs de la santé et de l'éducation, des manifestations qui appellent notamment au boycott de la CAN 2025 et du Mondial 2030 jugés inutiles face à la crise du pouvoir d'achat.

Malgré les manifestations quotidiennes au Maroc, Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, s'est dit lundi "absolument confiant" quant à la tenue de la Coupe d'Afrique des nations qui doit se dérouler en fin d'année au Maroc, théâtre depuis plus d'une semaine de manifestations quotidiennes contre le gouvernement.

Les jeunes marocains sont descendus dans la rue dimanche pour la neuvième nuit consécutive afin de réclamer la fin de la corruption et un changement de gouvernement.

« Maroc est le plan A, plan B, plan C »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

S'exprimant lors d'une réunion annuelle des dirigeants du football africain à Kinshasa, Patrice Motsepe s'est montré très affirmatif : « Nous avons entendu ces questions sur ce qui se passe au Maroc et notre position est très claire. Le Maroc est le plan A, le Maroc est le plan B, le Maroc est le plan C et nous sommes absolument convaincus que nous allons, en tant que CAF, travailler ensemble avec le gouvernement, le peuple et tous les citoyens et toutes les personnes du Maroc pour accueillir la CAN la plus réussie de l'histoire de cette compétition », a-t-il martelé devant son auditoire, dont le président de la Fifa, Gianni Infantino.

La compétition, qui réunira 24 équipes, doit débuter le 21 décembre et s'achever le 18 janvier 2026.

Le Maroc a déjà accueilli la CAN en 1988, qui ne rassemblait alors que huit nations. Et le pays s'était retiré en tant qu'hôte de l'édition 2015 en invoquant des craintes en raison d'une épidémie du virus Ebola qui sévissait alors dans certains pays africains.

Le collectif GenZ 212 a pris de court les autorités marocaines avec ses manifestations, inédites par leur spontanéité, pour de meilleurs services publics de santé et d'éducation.