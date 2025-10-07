Burkina Faso: Libération de deux membres de l'organisation Balai citoyen arrêtés en février 2024

Au Burkina Faso, la libération de deux membres du Balai Citoyen a été confirmée par l'organisation. Aboudou Rasmané Zinaba et Bassirou Badjo, deux militants actifs, arrêtés par des hommes en civil en février 2024, ont été ramenés à leurs domiciles ce 6 octobre 2025.

« Nous confirmons qu'ils sont rentrés chez eux, ils retrouvent leurs familles et sont en bonne santé », indique une source au sein du balai Citoyen qui ajoute que, « pour éviter le moindre faux pas et pour assurer la protection des concernés », ils ne feront aucun commentaire supplémentaire.

Placés fin 2023 sur une liste de personnes réquisitionnées par l'armée du Burkina Faso et malgré la suspension de cette décision par la justice du pays, Aboudou Rasmané Zinaba, l'un des piliers de l'organisation en charge notamment de la mobilisation, et Bassirou Badjo, avaient été arrêtés à Ouagadougou les 20 et 21 février 2024. Le Balai citoyen avait alors dénoncé des « enlèvements » et indiqué n'avoir aucune information.

Le sort d'un des membres fondateurs toujours en suspens

L'unique signe de vie en 21 mois ? En juin 2024, les deux militants sont apparus, en tenue militaire, dans l'émission « Parole de combattant », diffusée par la télévision nationale.

Le Balai citoyen, qui espère désormais la libération de l'un de ses membres fondateurs, l'avocat Guy-Hervé Kam, arrêté par les autorités pour « participation présumée à un complot », appelle au « respect scrupuleux des principes de l'état de droit et des droits de l'homme conformément à la Constitution ».