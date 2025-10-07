Angola: Ouverture du Salon du Tourisme BITUR ANGOLA 2025

Luanda — Le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, a inauguré ce lundi le salon BITUR ANGOLA 2025, organisé dans le cadre de la Bourse Internationale du Tourisme d'Angola, sous le thème « Connecter l'Angola au monde ».

L'événement, qui se déroule lundi et mardi au Centre de Conventions de Talatona (CCTA), propose un programme comprenant des expositions, des activités culturelles, des sessions de réseautage et le Forum BITUR.

Quatre panels thématiques se dérouleront sur deux jours afin de présenter une vision multidimensionnelle.

Le premier panel, « Tourisme régional et intégration : de la vision à l'action », s'adressera à la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Le second, « Hôtellerie, gastronomie et hospitalité », sera animé par Júlia Kleber, qui interviendra sur le thème « Marketing territorial : positionnement de l'Angola dans le monde », tandis que le dernier panel portera sur « Investissement et financement ».

BITUR accueillera un salon du tourisme et un espace d'exposition B2B, réunissant opérateurs, hôtels, compagnies aériennes, agences de voyages, artisans et représentants culturels d'Angola et d'autres marchés.

L'objectif est de favoriser les partenariats, d'attirer les investissements et de présenter les innovations du secteur.

L'événement proposera également des ateliers, des présentations culinaires et des activités culturelles pour promouvoir la diversité angolaise.