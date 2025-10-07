Angola: Des touristes espèrent une meilleure exploration du tracé « Corridor SuL »

6 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par JT/MS/SB

Lubango — Les touristes participant à la 11e édition du Tour Chic Chic, un train touristique au départ de Lubango et à destination de Moçâmedes, ont souligné le potentiel diversifié du tracé « Corridor Sul » (corridor sud), qui mérite d'être mieux exploité pour générer des richesses.

L'initiative du groupe Chicoil, à travers l'hôtel Chik Chik-Lubango, s'inscrit dans le cadre de la 11e édition du Tour vChik Chik, commémorant le 50e anniversaire de l'indépendance nationale.

Elle vise à promouvoir le tourisme national, à dynamiser l'économie locale et à valoriser les destinations régionales, notamment le long du corridor comprenant la ligne ferroviaire Cubango-Huíla-Namibe.

Maria Mendelo, une touriste portugaise, s'est dite surprise par la diversité des paysages et l'hospitalité des communautés locales, soulignant que le potentiel touristique de Huíla et de Namibe peut contribuer à la création d'emplois, mais qu'il doit être mieux valorisé.

João Marcial, touriste originaire de Namibe, a jugé cruciale la valorisation et la préservation des sites touristiques, soulignant la nécessité d'une meilleure visibilité et d'une amélioration des infrastructures d'accès, compte tenu du potentiel existant.

Maria Kambela, habitante de Lubango, a plaidé pour une exploration plus approfondie et plus durable des ressources touristiques afin d'attirer les investissements et de dynamiser le secteur.

De son côté, Paulo Tiongo, directeur du Tour Chik Chik Lubango, a expliqué que l'édition de cette année visait à mieux comprendre les espaces touristiques et culturels des provinces de Huíla et de Namibe, en favorisant les échanges et la sensibilisation du potentiel économique du tourisme dans le pays.

Le Chemin de fer de Moçâmedes (CFM) et l'hôtel Chic Chic Lubango ont organisé la 11e édition du Tour Chic Chic samedi et dimanche.

92 passagers ont profité d'un voyage mettant en valeur les paysages des montagnes de Humbia, du désert de Namibe et de la région de Caraculo, où ils ont pu observer des chameaux du désert récemment importés de Dubaï.

