Angola: Le Gouvernement réitère son engagement en faveur d'un développement territorial équilibré

Luanda — Le Gouvernement angolais, par l'intermédiaire du ministère des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, réitère sa volonté de promouvoir des politiques et des projets contribuant au développement harmonieux et équilibré du territoire, afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens.

Dans une note envoyée ce lundi à l'ANGOP concernant « Octobre urbain », qui tombe le premier lundi de ce mois, ce département ministériel s'engage également à poursuivre l'élaboration, l'approbation et la mise en oeuvre des instruments de planification territoriale, ainsi que de projets de réaménagement et de reconversion urbaine visant à améliorer les établissements humains.

Parmi les projets liés à cet objectif, le ministère met en avant « SONA », l'une de ses initiatives les plus récentes, qui vise à rendre les centres urbains toujours plus inclusifs, économiquement productifs et respectueux de l'environnement.

Cela renforce également l'engagement résolu des autorités à poursuivre leurs efforts en cohérence avec la Stratégie à long terme (SLT) 2050, le Plan national de développement (PND) 2023-2027, les Objectifs de développement durable et le Nouvel agenda urbain, visant à offrir des zones urbaines plus acceptables et des logements de plus en plus dignes.

À cet effet, le ministère des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement (MINOPUH) encourage les partenaires et le grand public à poursuivre leur collaboration pour promouvoir des villes plus inclusives, sûres, résilientes et durables pour tous.

Octobre urbain est promu chaque année depuis 2014 par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) afin de réfléchir aux villes et aux établissements humains.

La journée commence lors de la Journée mondiale de l'habitat, le premier lundi d'octobre, qui coïncide cette année avec le 6 octobre, et se termine lors de la Journée mondiale des villes, le 31 du même mois.

Cette année, ONU-Habitat a choisi le thème « Répondre aux crises urbaines » pour la Journée mondiale de l'habitat, soulignant ainsi la nécessité de relever les défis qui affectent les établissements humains.

Pour la Journée mondiale des villes, le thème est « Villes intelligentes et centrées sur l'humain », soulignant le rôle de la technologie et de l'innovation dans la construction d'espaces urbains plus inclusifs et résilients.