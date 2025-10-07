Angola: Résultats de la troisième journée du Girabola 2025-26

Luanda — La troisième journée du Championnat national de football (Girabola 2025-26), disputée ce week-end dans plusieurs stades du pays, a été marquée par la victoire 3-1 de São Salvador face au Guelson FC.
Ce match entre São Salvador et Guelson FC a eu lieu au stade Álvaro Buta de Mbanza Kongo, au Zaïre. Cependant, le champion en titre, Petro de Luanda, s'est rendu à Benguela pour s'imposer 2-0 face au Wiliete.
Le Primeiro de Agosto, troisième de l'édition précédente, a peiné à s'imposer 1-0 face au Primeiro de Maio de Benguela.
La Sagrada Esperança de Lunda Norte, quatrième du dernier championnat, s'est rendue au stade Buraco pour s'imposer 2-0 face à l'Académica do Lobito.
Résultats complets de la 3e journée:
Kabuscorp do Palanca - Luanda City (1-0)
Recreativo do Libolo - Desportivo da Lunda Sul (1-1)
São Salvador do Kongo - Guelson FC (3-1)
Interclube - Redonda FC (0-0)
Bravos do Maquis - Desportivo da Huíla (2-1)
Wiliete - Petro de Luanda (0-2)
Académica do Lobito - Sagrada Esperança (0-0)
Primeiro de Agosto - Primeiro de Maio (1-0)
Prchaine journée (4e)
Petro de Luanda - Primeiro de Agosto (dia 9, 16h)
Redonda - Kabuscorp do Palanca (dia 14, 15h)
CD Luanda Sul (15h) - Interclube (15h)
18/10
Sagrada Esperança - Bravos do Maquis (15h)
Desportivo da Huíla - Wiliete de Benguela (15:30)
Luanda City - Académica do Lobito (15:30)