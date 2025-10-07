Angola: Résultats de la troisième journée du Girabola 2025-26

6 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La troisième journée du Championnat national de football (Girabola 2025-26), disputée ce week-end dans plusieurs stades du pays, a été marquée par la victoire 3-1 de São Salvador face au Guelson FC.

Ce match entre São Salvador et Guelson FC a eu lieu au stade Álvaro Buta de Mbanza Kongo, au Zaïre. Cependant, le champion en titre, Petro de Luanda, s'est rendu à Benguela pour s'imposer 2-0 face au Wiliete.

Le Primeiro de Agosto, troisième de l'édition précédente, a peiné à s'imposer 1-0 face au Primeiro de Maio de Benguela.

La Sagrada Esperança de Lunda Norte, quatrième du dernier championnat, s'est rendue au stade Buraco pour s'imposer 2-0 face à l'Académica do Lobito.

Résultats complets de la 3e journée:

Kabuscorp do Palanca - Luanda City (1-0)

Recreativo do Libolo - Desportivo da Lunda Sul (1-1)

São Salvador do Kongo - Guelson FC (3-1)

Interclube - Redonda FC (0-0)

Bravos do Maquis - Desportivo da Huíla (2-1)

Wiliete - Petro de Luanda (0-2)

Académica do Lobito - Sagrada Esperança (0-0)

Primeiro de Agosto - Primeiro de Maio (1-0)

Prchaine journée (4e)

Petro de Luanda - Primeiro de Agosto (dia 9, 16h)

Redonda - Kabuscorp do Palanca (dia 14, 15h)

CD Luanda Sul (15h) - Interclube (15h)

18/10

Sagrada Esperança - Bravos do Maquis (15h)

Desportivo da Huíla - Wiliete de Benguela (15:30)

Luanda City - Académica do Lobito (15:30)

