Afrique Australe: Des entrepreneurs angolais présents à l'Exposition agroalimentaire des jeunes de la SADC

6 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Luanda — Le Club des entrepreneurs angolais a confirmé sa participation à l'Exposition des jeunes africains sur les systèmes agroalimentaires, qui se tiendra les 6 et 7 octobre, à Gaborone, la capitale du Botswana.

Selon le président de l'organisation, Cairo Egipto, la présence de l'Angola à cet événement est due à une invitation du Parlement des jeunes de la SADC à représenter le pays, qui vise à débattre de sujets tels que le « libre-échange en Afrique australe ».

Dans des déclarations à l'ANGOP concernant la foire, l'entrepreneur, qui représentera l'organisation lors de l'événement, a indiqué qu'aux côtés d'autres représentants des pays d'Afrique australe, l'Expo accueillera des membres du gouvernement botswanais et d'organisations internationales.

« Nous renforcerons les partenariats et la coopération afin de développer davantage la zone de libre-échange dans cette région australe du continent africain », a-t-il souligné.

Cairo Egipto a également souligné que l'Expo arrive à point nommé, le gouvernement angolais s'attachant à diversifier l'économie nationale.

