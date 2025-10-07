Angola: Luanda remporte la Coupe Ambassadeur de Corée du Sud en Taekwondo

Luanda — L'équipe provinciale de Luanda a remporté dimanche la 10e édition de la Coupe Ambassadeur de Corée du Sud en Taekwondo, décrochant huit médailles, dont cinq d'or et trois d'argent, lors d'une compétition tenue au Centre sportif et touristique Paz Flor, dans la capitale angolaise.

Grâce à ce résultat, l'équipe de la capitale conserve son titre dans cette compétition qui a réuni 40 athlètes de cinq provinces : Luanda, Benguela, Moxico, Huíla et Huambo.

La province de Huíla a terminé deuxième au classement général, avec deux médailles d'or, trois d'argent et deux de bronze, tandis que Huambo a pris la troisième place, avec une médaille d'or, une d'argent et quatre de bronze.

La compétition faisait partie des célébrations du 80e anniversaire de l'indépendance de la République de Corée du Sud, commémorée samedi. Une cérémonie culturelle et une démonstration de Taekwondo ont eu lieu, prouvant les liens d'amitié et de coopération entre l'Angola et Corée du Sud.

Classement général:

1. Luanda: 5 or, 3 argent (Total, 8 médailles)

2. Huíla: 2 or, 3 argent, 2 bronze (7)

3. Huambo: 1 or, 1 argent, 4 bronze (6)

4. Moxico: Équipe fair-play