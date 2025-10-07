Angola: Le gouvernement réaffirme son engagement à accroître la distribution d'eau potable à Luanda et Icolo e Bengo

Luanda — Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, a réaffirmé dimanche l'engagement du Gouvernement angolais à accroître la production et la distribution d'eau potable dans les zones encore confrontées à des déficits d'approvisionnement en eau potable, dans les provinces de Luanda et d'Icolo e Bengo.

Le gouvernant a réitéré cet engagement à l'issue d'une visite technique effectuée dimanche dans des stations d'épuration et des centres de distribution, afin d'évaluer l'avancement des travaux de réhabilitation et d'accélérer l'approvisionnement en eau potable de la population.

À l'occasion, João Baptista Borges a également appelé l'EPAL à renforcer son implication technique et à répondre plus rapidement aux besoins en eau de la population.

Accompagné du secrétaire d'État à l'Eau, António Belsa da Costa, et d'autres responsables du secteur, le ministre a visité les stations d'épuration de Calumbo, Kikuxi 1 et 2, Luanda Sudeste et le centre de distribution (CD) de Golf, passant en revue l'avancement des travaux visant à améliorer l'approvisionnement en eau à des milliers de familles.

La station d'épuration de Calumbo, située à Icolo e Bengo, est en cours de réhabilitation, l'objectif étant de rétablir sa pleine capacité de 51 840 mètres cubes d'eau par jour. Son champ d'application comprend la station de traitement d'eau de Zango 5, qui dessert la ville-dortoir du même nom et le projet « Futuro Luanda Limpa » et ses environs, ainsi que la station de traitement de Zango 3, qui alimente les Zango 1, 2 et 3.

L'achèvement des travaux est prévu pour juin 2026. La station d'épuration de Kikuxi 1, également en cours de rénovation, alimente la station de traitement de Viana, desservant la ville principale et les zones CAOP A, B et C. Elle devrait retrouver sa capacité nominale de 6 318 et 25 920 mètres cubes par jour.

A son tour, la station d'épuration de Kikuxi 2, également en construction, alimente la station de Morar 1, desservant les quartiers de Luanda Sul, 500 Casas, Vila Chinesa, Primeiro de Maio, Vila Nova et 4 de Abril, avec une capacité de 216 000 mètres cubes par jour.

La station d'épuration de Luanda Sudeste, dont l'achèvement est prévu en septembre 2026, a une large zone de couverture, comprenant plusieurs centres de distribution, dont Camama, Mbondo Chapéu 1 et 2, Mbondo Chapéu Centro, Fubu, Bower, 15 de Fevereiro, Progresso 1, Cidade do Camama, Nzinga Mbandi et 4 de Abril.

Le centre de distribution de Sapu approvisionne en eau les quartiers Casas Azuis, Casas Verdes, Nova Esperança, Nando et Rei Mandume, tandis que le centre de distribution Benfica 2 approvisionne en eau les quartiers Partido, Cabolombo, 10 de Dezembro, Chinguar, Kifica, Benvindo 1 et 2, Honga, Lar do Patriota et Zona Verde 1, 2 et 3.

Le centre de distribution UGP (Morro Bento) dessert les quartiers Imbondeiro, Inorade, Huambo, Kapossoca, Morro Bento 1 et 2, Futungo et Cawelele.

Le centre de distribution Golf, également visité par le ministre, est en cours de rénovation et dessert directement les quartiers de Madame Berma, Popular, Bairro Sujo, São Rodrigues, Anangola, Sector 1, Cassequel do Lourenço, Cassequel do Buraco, Cassequel do Imbondeiro, Bairro Gamek, Golf 1, Bairro Malanjino, Avô Kumbi et les sous-zones 1, 10, 11 et 14.

Le centre de distribution Maianga profite à Bairro Militar, Catambor, Chaba, Cassenda, Mártires do Kifangondo, Paviterra, Prenda, Sagrada Esperança, Rocha Pinto et Alvalade.

Lors de la visite, João Baptista Borges s'est dit préoccupé par le rythme des travaux et a conseillé aux entrepreneurs d'accélérer les travaux afin de permettre une augmentation progressive de la production et de la distribution d'eau avant même l'achèvement des travaux.