Afrique: L'Angola vise le titre au Championnat d'Afrique de roller hockey

Luanda — L'équipe nationale masculine de roller hockey des moins de 19 ans vise le titre au Championnat d'Afrique, qui se déroulera du 20 au 25 février au Pavillon polyvalent de Kilamba.

L'Angola a remporté la compétition continentale dans cette catégorie en battant l'Égypte, pays hôte, 7-2 en 2023 au Caire, sous la direction de l'entraîneur António Víctor « Duke ».

Cet événement, que l'Angola accueillera, est qualificatif pour les 47e Championnat du monde, qui se tiendra au Paraguay en 2026.

S'adressant à l'ANGOP à Luanda, en marge de la séance d'entraînement préparatoire, l'entraîneur de l'équipe, Benevide Almeida « Vide », a déclaré que le travail se concentre sur l'amélioration des actions tactiques, en plus de la composante physique.

Il a ajouté que l'équipe, composée d'athlètes originaires de Namibe et de Benguela, présente déjà une bonne cohésion, malgré la courte période de travail.

Selon la source d'ANGOP, outre le titre convoité, l'objectif est de permettre au pays de retrouver un hockey plus performant, comme les années précédentes.

La compétition de Luanda, qui s'inscrit dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, proclamée le 11 novembre 1975, rassemblera les sélections de l'Angola, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, du Mozambique et du Bénin.

Liste de la présélection:

Gardiens de but: Arnaldo Sapalo (Casa Pessoal do Porto do Lobito, 15 anos), André Mário (Sport Moçâmedes e Benfica, 16 anos), Luís Alberto (Grupo Desportivo da Banca, 15 anos) et Paulo Tabo (Petro de Luanda, 16 anos).

Défenseurs: Feliciano André (DV Sport Clube, 17 anos), Aires Solares (Associação Sagrado Coração de Jesus, 16 anos), Lissandro Miguel (17 anos) et Bráulio Chissingui (Sport Moçâmedes e Benfica, 18 anos)

Milieu de terrain: Jorge Silva (Sport Moçâmedes e Benfica, 18 anos), Júlio Baião (Associação Sagrado Coração de Jesus, 18 anos), Henrique Chicomo (Petro de Luanda, 18 anos)

Attaquants: João Ukuetassu (Casa Pessoal do Porto do Lobito, 17 anos), Lorivaldo Mateus (Grupo Desportivo da Banca, 17 anos), Gedson Neto (17 anos), Felisberto Mateus (17 anos) et Josefo Bala (DV Sport Clube, 18 anos).