Angola: D1 - Petro de Luanda s'impose à Benguela face au Wiliete

5 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par JM/CRB/BS

Benguela — La formation de Petro de Luanda a confirmé son statut de favori en s'imposant dimanche par 2 buts à 0 face au Wiliete SC, lors de la troisième journée du Championnat national de football de première division (Girabola 2025-2026). La rencontre s'est déroulée au stade national d'Ombaka, à Benguela.

Dès les premières minutes, le match a été intensément disputé, les deux équipes affichant une volonté offensive marquée. À la 7e minute, le Wiliete s'est montré dangereux : César Cangue, bien servi par Karanga, a tenté une tête, sans toutefois trouver le cadre.

Le Petro a immédiatement répliqué. Sur le flanc gauche, Toro a forcé le gardien Agostinho à une intervention déterminante. À la 23e minute, suite à une défense approximative du Wiliete, Toro a ouvert le score d'un tir puissant, donnant l'avantage aux visiteurs.

Le Wiliete a cherché à réagir et a obtenu un penalty à la 36e minute, après une faute sur Karanga. Toutefois, Ning a manqué l'égalisation en tirant juste au-dessus des cages gardées par Hugo Marques.

En fin de première période (44e minute), le Petro a failli doubler la mise sur contre-attaque. Toro et Tiago Reis ont combiné rapidement, mais leur tentative a été stoppée par Giovani, qui a sauvé les siens d'un troisième but.

Avec cette victoire, le Petro de Luanda prend provisoirement la tête du classement, confirmant ses ambitions de conserver le titre de champion national.

