Angola: L'Académie de police de Bahia Farta forme plus de deux mille spécialistes

Benguela — Deux mille quatre cent quatre-vingts agents ont été formés dans diverses spécialités par l'Académie de police Santana André Pitra « Petroff », située dans la municipalité de Baía Farta, province de Benguela, au cours de ses cinq années d'existence, a appris lundi l'ANGOP.

Ces formations comprennent la formation professionnelle de policiers pour officiers supérieurs et subalternes, la doctrine et la gestion de la formation policière, la formation policière aux objectifs stratégiques de sécurité, ainsi que le commandement et l'administration policière.

Des formations de spécialisation professionnelle ont également été dispensées en planification des opérations policières, en gestion de la sécurité routière, en techniques et tactiques d'enquête criminelle et en instruction procédurale, en renseignement opérationnel policier, en leadership aux postes de douane et en formation de formateurs.

Selon le directeur de l'Acadepol, le commissaire Soba Quilulo, interrogé par ANGOP, sur ce nombre, 2 480 agents ont bénéficié de formations de spécialisation professionnelle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il s'est déclaré satisfait de célébrer le cinquième anniversaire de la création de la première agence bénéficiant de cette désignation au sein de la doctrine de la Police nationale et, compte tenu du niveau de formation atteint tout au long de cette période, de garantir un personnel hautement qualifié pour les organes opérationnels de sécurité publique.

Concernant les défis futurs de l'Académie, il a dit que celle-ci continuerait de se concentrer sur la professionnalisation de la Police nationale en général, ainsi que sur l'élargissement des domaines de formation afin de développer le processus de formation professionnelle.

« Nous devons également contribuer à trouver des solutions rapides pour les organes opérationnels de la sécurité publique, outre la nécessité de rapidité et d'efficacité dans les actions des agents de la Police nationale, du point de vue du savoir-faire pratique », a-t-il indiqué.

Le commissaire a exprimé son intention de continuer à garantir un personnel hautement spécialisé et formé, capable de réagir efficacement à toute situation de perturbation de l'ordre et de la sécurité publics, ainsi que de protéger les biens publics et privés.

L'Acadepol compte 70 enseignants, 330 employés, 11 salles de classe, deux laboratoires (un pour la chimie/biologie et l'autre pour la physique), ainsi que deux salles informatiques, des dortoirs, un centre médical, une cafétéria et d'autres espaces.

Son parrain est Santana André Pitra « Petroff », premier commandant de la Police nationale angolaise.