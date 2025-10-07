Madagascar: Mamy Ravatomanga - « Je ne serai pas candidat à la présidentielle de 2028 »

Par référence à son patronyme, certains le surnomment « Bleu » quoique l'homme soit loin d'être un novice comme l'atteste les 35 ans d'expérience de son Groupe.

Test grandeur nature

L'actuel PDG du Groupe Sodiat ne compte pas devenir le futur PRM. « Je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle de 2028 », a-t-il fait savoir hier, au cours d'une émission spéciale. Distillant en filigrane que le bail de cinq ans de l'actuel locataire d'Iavoloha n'est pas encore arrivé à son terme. « Laissons le président de la République terminer son mandat », lance-t-il.

En ajoutant dans la foulée que tous ceux qui aspirent à la succession d'Andry Rajoelina pourront se porter candidat. « Les élections sont un test grandeur nature pour mesurer l'audience et le poids des politiciens », note-t-il. En réitérant qu'il est et reste un opérateur économique. « Sans titre ni mandat politique ». C'est incompatible avec sa double casquette de Consul de la Serbie et de la Côte d'Ivoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Deux mandats

Il n'ignore pas moins les impacts de la politique sur le milieu économique. « Ces dernières années, aucun président n'a réussi à effectuer deux mandats. Avec ce que cela a eu d'impacts négatifs sur l'environnement des affaires et tout particulièrement en termes de sécurisation des investissements ».

Mamy Ravatomanga se demande s'il faut encore continuer dans cette voie. À son avis, « il faut se mettre autour d'une table pour trouver une issue à la situation actuelle ». Il est convaincu que le président de la République peut s'y engager. Il en veut pour preuve la dissolution du gouvernement qui fait partie des revendications de la GEN Z.

Relations avec le PRM

À propos de l'état de ses relations avec le PRM, le PDG du Groupe Sodiat de répondre qu' « il n'y a pas de problème entre nous en dépit des supputations de l'opposition et des aspirations de certains partisans du régime ». Il dément également les rumeurs selon lesquelles il ferait souvent pression sur le président de la République. « Qui suis-je pour avoir pareil pouvoir », interroge-t-il. Son programme, c'est de développer son groupe et non d'entrer dans le gouvernement, encore moins de devenir président.

À la question de savoir s'il ne craint pas pour ses affaires au cas où le prochain président de la République ne serait pas proche de lui, Mamy Ravatomanga rappelle le temps du HVM durant lequel il avait continué ses activités. Et ce, malgré les obstacles et embûches telle que l'enquête du Parquet National Financier de Paris devant lequel il a été finalement blanchi après sept ans de procédure.

Il a tenu à faire savoir que même si le président de l'époque était le propriétaire du cabinet d'expertise comptable au service de son groupe, il n'en a pas tiré profit pour autant. Tout ceci pour dire que le développement de ses activités ne dépend pas du fait qu'il soit proche ou pas du pouvoir en place.

Formation de sécurité

Concernant justement ses affaires, Mamy Ravatomanga a tenu à ce que le tournage de l'émission spéciale se déroule dans l'amphithéâtre du « Madagascar Security Academy » (MSA) à Andakana qui est le dernier né du Groupe Sodiat. L'occasion aussi et surtout de montrer qu' « il ne s'agit pas de formation de milice mais de sécurité privée et d'hôtellerie ». Et de déplorer la « diabolisation » et les rumeurs dont il fait l'objet. Comme le fait de véhiculer qu'il serait derrière les manifestations actuelles.

« Les revendications relatives aux coupures d'eau et d'électricité émanent de la société. C'est un constat », précise-t-il. Une façon de dire intrinsèquement qu'elles sont légitimes. En revanche, il est contre les pillages qui auraient également visé son Groupe. « Des tentatives avortées », réitère Mamy Rakotomanga qui est aussi contre tout projet de coup d'État.