Madagascar: Ambohibao-Antehiroka - Forcing sur un barrage militaire, deux gendarmes blessés

Un grave incident s'est produit dans la soirée du dimanche 5 octobre 2025, vers 21 heures, sur la route nationale numéro 4 (RN4), à hauteur de l'intersection située en face de la pharmacie d'Ambohibao, dans la commune rurale d'Antehiroka, district d'Ambohidratrimo.

Selon les premiers éléments recueillis auprès de la Brigade de Talatamaty, un véhicule léger de couleur sombre, probablement rouge, circulant à vive allure en provenance de Talatamaty et se dirigeant vers le centre-ville d'Antananarivo, a forcé un barrage de contrôle mis en place par des éléments mixtes de la Gendarmerie nationale. Au moment des faits, deux gendarmes, un élève-gradé et un élève-gendarme, étaient en train d'installer la chicane métallique lorsque celle-ci a été percutée par le véhicule en fuite.

Sous la violence du choc, la barrière s'est rabattue sur les deux militaires qui ont été blessés. Le conducteur, quant à lui, a immédiatement pris la fuite après l'accident. Les victimes ont été évacuées sans délai par leur supérieur vers un centre médical afin d'y recevoir les soins nécessaires.

Recherche en cours

Les recherches entreprises sur place ont permis de retrouver une plaque d'immatriculation numérotée 9318 TV. Les vérifications effectuées via l'application i-Tsirika ont révélé que cette immatriculation n'existe pas dans la base de données de la Direction générale de la Sécurité routière (DGSR), le véhicule concerné n'ayant jamais été soumis à la visite technique. Un appel radio a été diffusé dans la nuit pour intercepter le véhicule, mais les recherches sont pour l'instant restées vaines.

Parallèlement, un véhicule similaire, immatriculé 5... TBC a été intercepté au niveau du marché d'Ambohimanarina. Ses occupants, un père de famille accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, ont été identifiés et auditionnés avant que leur voiture ne soit transférée au poste avancé d'Antehiroka pour les besoins de l'enquête.

Une demande de concours a été adressée au centre immatriculateur afin d'identifier le véritable véhicule impliqué et son propriétaire. L'enquête, confiée au Poste Avancé d'Antehiroka, se poursuit afin de retrouver le conducteur en fuite et de déterminer les circonstances exactes de cet accident qui a blessé deux jeunes gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions.