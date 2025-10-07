Madagascar: Douanes - Les bureaux fonctionnent malgré l'appel à la grève du SEMPIDOU

L'appel à la grève lancé par Herizo Andrianavalona, président du SEMPIDOU en fin de mandat, ne fait pas l'unanimité au sein du personnel douanier. Partout dans la Grande Ile, la grande majorité des bureaux des douanes sont restés ouverts et fonctionnels.

Continuité

« Il est porté à la connaissance des usagers que le bureau des douanes restera ouvert et opérationnel dans le cadre de la continuité du service public douanier », dit l'affiche dans la grande majorité des bureaux de douane de l'ensemble du pays. Cet avis au public est le genre d'informations qui rassurent les usagers. A l'instar de cet employé d'une entreprise franche venu pour des démarches douanières nécessaires aux opérations de son employeur.

« Déjà on a énormément de problèmes avec la fin de l'AGOA et si une paralysie de l'administration intervient, cela nous bloquera davantage », partage-t-il, soulagé de voir que tout fonctionne normalement au niveau de l'administration douanière. « J'espère que cela va continuer ainsi », a-t-il poursuivi, rassuré par le fait que la douane, une administration si vitale reste fonctionnelle.

Au niveau de l'administration douanière, un responsable a confirmé cette continuité des services publics douaniers, pratiquement sur l'ensemble du territoire. « Des dispositions particulières ont été prises pour éviter d'éventuels blocages de l'administration douanière », explique-t-on.

Procédure en cas de crise

Des dispositifs sont appliqués en fonction d'un certain nombre de paramètres, selon la procédure de déclassement (downgrade) appliquée en cas de crise. A Ivato et Mamory par exemple, comme ce sont des sites éloignés des manifestations à risque, les bureaux sont sous code F1, c'est-à-dire ouverts et fonctionnels de 8 heures et 15 heures, et par télétravail également.

Dans les bureaux situés en centre-ville comme Antaninarenina, Ankadifotsy, Antanimena, Andraharo, Andraharo, Ampefiloha et Tsaralalàna, c'est la procédure F2 qui s'applique, c'est-à-dire ouverture des bureaux de 8 heures à midi et télétravail dans l'après-midi.

Enfin, à Toamasina, la procédure F3, c'est-à-dire un fonctionnement uniquement par télétravail a été appliqué hier, suite à une menace d'incendie sur des bâtiments de la douane. Par ailleurs, l'on annonce toujours du côté de l'administration douanière que des procédures et services sont actuellement assurés efficacement par la digitalisation et l'utilisation de l'IA. Quoiqu'il en soit, personne et particulièrement les douaniers ne semblent visiblement enclins à un blocage de l'administration douanière.

Certains douaniers affirment que l'échec de cet appel à la grève lancé par Herizo Andrianavalona, réside dans le fait qu'il est motivé, non pas par des raisons liées aux conditions de travail, mais pour des motivations d'ordre plutôt politique venant d'une personne dont le mandat de président du SEMPIDOU a expiré depuis le mois de mai 2025.