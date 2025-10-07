Madagascar: Hommes d'affaires du plein évangile - Rassemblement interconfessionnel et prière nationale pour Madagascar

7 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par R.Edmond.

Engagé pour Christ. Madagascar est le théâtre de manifestations de rue depuis la semaine dernière, cela n'a pas empêché Ardian E. Kristanto d'effectuer sa mission programmée à Madagascar.

Jeudi et mercredi derniers, Ardian E. Kristanto, président du groupe indonésien IKA et dirigeant du Full Gospel Business Men Fellowship International (FGBMFI) ou Association Internationale des Hommes d'Affaires du Plein Evangile, a animé un grand rassemblement interconfessionnel des Associations et Fédérations d'Entrepreneurs Chrétiens de l'Indonésie, de l'Afrique et de Madagascar.

Prière solidaire

Placé sous le signe de la prière et de l'unité pour Madagascar, le rassemblement a vu la participation des représentants des Églises de différentes dénominations. Un événement exceptionnel, qui s'était déroulé à l'hôtel Ibis Ankorondrano, et qui était notamment marqué par des séances de prière solidaire pour Madagascar, et des prédications liées aux missions de développement spirituel et économique des groupements d'hommes d'affaires chrétiens.

Le rassemblement était également une opportunité pour les participants d'échanger à travers des témoignages, sur les oeuvres de Dieu au sein des communautés chrétiennes au niveau national, régional et international.

Un rassemblement qui a, en tout cas, le mérite d'intervenir dans un contexte difficile pour Madagascar, confronté depuis plusieurs années à de profondes crises sociales et économiques, malgré les efforts des entrepreneurs, de la population et des autorités. Les prédications et témoignages d'Adrian E. Kristanto sont d'autant plus opportuns quand on sait que l'Indonésie a connu, elle aussi, des épreuves similaires dans le passé et a su surmonter ces défis grâce à un renouveau spirituel.

Monde des affaires

Ardian Kristanto est le Président du Groupe IKA, une société holding composée de plusieurs entreprises oeuvrant dans l'immobilier, la chimie, les matériaux de construction, la fabrication et le commerce.

Il aime et sert le Seigneur avec passion, en particulier dans le monde des affaires à travers le Full Gospel Business Men Fellowship International (FGBMFI) dont il a été le Vice-président exécutif international, entre 2018 et 2021. Il sert actuellement comme directeur international du FGBMFI au niveau mondial (pour l'Indonésie) et comme ambassadeur spécial pour les projets mondiaux.

Il est marié à une servante de Dieu, la pasteure Hanna Kristanto, et ils sont bénis de 3 enfants, 2 beaux-enfants et 2 petits-enfants. Il est membre de l'Église IFGF. En ce qui concerne FGBMFI, il s'agit d'un vaste mouvement mondial de laïcs comprenant des hommes et des femmes utilisés puissamment par Dieu pour apporter cette dernière grande récolte par l'effusion du Saint-Esprit de Dieu avant le retour du Seigneur Jésus-Christ.

Ses missions sont, entre autres d'atteindre les hommes de toutes les nations pour Jésus-Christ, de rappeler les hommes à Dieu, d'aider les croyants à être baptisés dans le Saint-Esprit et à grandir spirituellement, de former, d'offrir une occasion de communion chrétienne, et enfin d'apporter l'unité entre tous les peuples dans le corps du Christ. Une autre mission en terre malgache est prévue au mois de mai 2026.

