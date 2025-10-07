L'UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l'enfance) a effectué une déclaration sur la protection des enfants dans le contexte des manifestations à Madagascar. Dans son communiqué, elle se dit préoccupée par la sécurité et le bien-être des enfants à Madagascar.

« La protection des enfants à proximité des rassemblements doit être une priorité urgente, et tous les efforts doivent être déployés pour les tenir à l'écart du danger. Les informations selon lesquelles des enfants auraient été exposés à des gaz lacrymogènes sont préoccupantes », a-t-elle déclaré.

En effet, ceci entraine des risques de blessures physiques et de détresse psychologique. L'usage de gaz lacrymogènes et les manifestations aux abords des écoles et des maternités doivent être évités, recommande l'UNICEF. « Protéger les enfants en période de troubles n'est pas une option, c'est leur droit fondamental. », insiste-t-elle.

Violences

Un appel pressant a déjà été lancé par la Plateforme de la société civile pour l'enfance (PFSCE), qui regroupe 66 associations, afin de mettre un terme aux violences exercées sur les enfants. Aujourd'hui encore, certains d'entre eux continuent de lancer des SOS sur les réseaux sociaux, sollicitant de l'aide pour recevoir des soins après avoir été touchés par des gaz lacrymogènes.

Il est toutefois indéniable que certains manifestants se rassemblent à proximité des hôpitaux, comme ce fut le cas samedi dernier aux abords du CHU GOB (Befelatanana), ce qui a conduit les forces de l'ordre à les disperser à l'aide de gaz lacrymogènes.