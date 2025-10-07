Afrique: Eliminatoires mondiales 2026 - Les Barea au complet pour un duel décisif face aux Comores

À l'approche des dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale de Madagascar, les Barea, met les bouchées doubles pour arracher une qualification historique. Ce mardi, l'effectif est enfin au complet, offrant une ultime journée de préparation avant un choc crucial contre les Coelacanthes des Comores, prévu ce mercredi 8 octobre 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, Côte d'Ivoire, à 19h00, heure locale.

Seize joueurs avaient déjà entamé les entraînements, dont les quatre joueurs locaux : Toldo, Tony, Mamisoa et Rado, ainsi que plusieurs expatriés comme El Hadary, Morgan Jean Pierre, Johan N'Zi, Lalaina et Nina, hier. Les derniers éléments de l'effectif, menés par le capitaine Rayan Raveloson, ont rejoint le groupe vers la journée de ce lundi, permettant aux Barea de peaufiner leur stratégie.

Selon nos sources, les joueurs affichent une condition physique optimale, un atout majeur pour ce derby de l'Océan Indien qui s'annonce explosif. Actuellement deuxièmes du groupe I avec 16 points, les Barea n'ont qu'un point d'avance sur leurs adversaires comoriens, troisièmes avec 15 points.

Une victoire ce mercredi est impérative pour consolider leur position et maintenir leurs chances de qualification directe pour le Mondial 2026. Une défaite ou un match nul pourrait compliquer leur parcours, alors que la dernière journée les verra affronter les Aigles du Mali, le 12 octobre, au stade du 26 Mars à Bamako. Ce duel face au Mali s'annonce comme une véritable finale, où chaque point comptera pour décrocher soit une qualification historique, soit une place en barrage.

Un derby sous haute tension

Ce choc face aux Comores promet d'être intense, tant sur le plan sportif que symbolique. Les deux nations insulaires de l'Océan Indien se disputent non seulement les points, mais aussi la suprématie régionale. Les Barea, portés par leur dynamique et leur ambition, savent que ce match peut marquer un tournant dans leur campagne.

De leur côté, les Coelacanthes, réputés pour leur combativité, ne viendront pas en victimes résignées. Une victoire face aux Comores mercredi mettrait Madagascar en position de force avant le déplacement à Bamako. Dans ce sprint final, chaque but, chaque action, chaque minute jouée pourrait faire la différence. Les Barea sont prêts à rugir pour décrocher leur ticket pour le Mondial 2026.

D'ailleurs, une bonne nouvelle pour les fans, la chaîne nationale malgache retransmettra en direct les deux rencontres décisives des Barea, contre les Comores et le Mali. Les amateurs de football à Madagascar pourront vibrer au rythme de leur équipe, qui porte les espoirs d'une nation entière pour une première qualification à une Coupe du Monde.