Madagascar: Bodo - « La demande des artistes est restée sans suite »

Le collectif d'artistes malgaches, réuni sous le nom « Mpanakanto Miray Feo » a fait savoir que leur lettre adressée au Président, lui demandant de permettre aux jeunes de manifester de façon pacifique à la place de la Démocratie (Kianjan'ny Demokrasia) ou à la Place du 13 mai est restée sans réponse, 24 heures avant le délai qu'ils avaient fixé.

Bodo, l'une des signataires de cette lettre a fait savoir que les artistes ont désormais décidé de descendre dans les rues pour protéger ces jeunes, depuis hier et selon leurs moyens tout en appelant à la fin des violences et au respect du droit à la liberté d'expression à Madagascar.

« Les artistes ont tous déclaré rejoindre le mouvement sur terrain mais selon un timing propre à chacun, poursuit Bodo. Inah est par exemple encore à Ambositra pour des obligations. Par ailleurs, certains d'entre eux ne pourront pas du tout descendre dans les rues, comme Tovo J'Hay qui est asthmatique, mais ils restent solidaires à cette lutte », souligne-t-elle.