Madagascar: Bodo - « La demande des artistes est restée sans suite »

7 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Le collectif d'artistes malgaches, réuni sous le nom « Mpanakanto Miray Feo » a fait savoir que leur lettre adressée au Président, lui demandant de permettre aux jeunes de manifester de façon pacifique à la place de la Démocratie (Kianjan'ny Demokrasia) ou à la Place du 13 mai est restée sans réponse, 24 heures avant le délai qu'ils avaient fixé.

Bodo, l'une des signataires de cette lettre a fait savoir que les artistes ont désormais décidé de descendre dans les rues pour protéger ces jeunes, depuis hier et selon leurs moyens tout en appelant à la fin des violences et au respect du droit à la liberté d'expression à Madagascar.

« Les artistes ont tous déclaré rejoindre le mouvement sur terrain mais selon un timing propre à chacun, poursuit Bodo. Inah est par exemple encore à Ambositra pour des obligations. Par ailleurs, certains d'entre eux ne pourront pas du tout descendre dans les rues, comme Tovo J'Hay qui est asthmatique, mais ils restent solidaires à cette lutte », souligne-t-elle.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.