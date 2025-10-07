Madagascar: FMDS/L'Amicale des anciens du 2ème RPIma - Au chevet des étudiants démunis

Après avoir remis des dons à l'école catholique Sacré coeur Manongalaza, le mercredi 24 septembre dernier, l'association FMDS (Fikambana Miara-Mientana DIANA-SAVA) a offert des kits et fournitures scolaires aux étudiants du Lycée technique professionnel Zafy Albert, ainsi qu'à la circonscription scolaire (Cisco) du district Diego II.

Ce, par l'intermédiaire des responsables municipaux accompagnés d'associations des anciens élèves des lycées catholiques Notre-Dame de Lourdes et Saint-Joseph. Des cahiers de note de musique ont été également offerts à de futurs artistes et mélomanes formés par monsieur Grégoire Rakotoson.

Jaonosy Sylvia Jocelyne, la cofondatrice de l'association, lors de son allocution a exprimé sa profonde gratitude à madame Fernande Bassire, Secrétaire générale de l'Amicale des anciens du 2ème RPIma (anciens parachutistes). En effet, celle-ci était le fer de lance de l'initiative visant à soutenir le développement sur le plan social et éducatif.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En effet, les trois années de collaboration entre FMDS et l'Amicale des anciens du 2ème RPIma bénéficient réellement à la population malgache, à celle du triangle du nord en particulier. Force est de rappeler que des actions humanitaires ont été oeuvrées l'année dernière à Ambilobe, ville totalement dévastée par le cyclone Gamane.

Pour leur part, les chefs des établissements ont salué cette louable action. Autrement dit, ce genre d'initiative permet d'encourager les étudiants.