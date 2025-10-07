Madagascar: IFRP-Antsiranana - Pour un recrutement massif

Apparemment, les revendications se multiplient ces trois derniers jours. Les sortants de l'IFRP d'Antsiranana ont tenu un point de presse le vendredi 03 octobre dernier dans le but de rappeler à l'Etat, qui semble être affaibli, la validation de leur recrutement. D'après leurs dires, « le contrat à durée déterminé (5 ans) dans la fonction publique n'a pas été approuvé par le gouvernement».

Suite logique , ces jeunes des promotions respectives 2021,2022,2023,2024 sont désœuvrés. Etant donné que bon nombre ne sont pas originaire d'Antsiranana, ils sont obligés de retourner au bercail. « Nous sommes obligés de patienter. Les autres établissement sanitaire ne peuvent pas nous recevoir sans avoir conclure le contrat», ont-ils ajouté.

En effet, les dirigeants ont des tant de choses à régler, notamment les recrutements, les arriérés des vacataires. Bref, la liste est longue. Auront-ils les épaules assez large pour endosser ces dossiers vu qu'on assiste à un contexte plutôt particulier!