Madagascar: IFRP-Antsiranana - Pour un recrutement massif

7 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

Apparemment, les revendications se multiplient ces trois derniers jours. Les sortants de l'IFRP d'Antsiranana ont tenu un point de presse le vendredi 03 octobre dernier dans le but de rappeler à l'Etat, qui semble être affaibli, la validation de leur recrutement. D'après leurs dires, « le contrat à durée déterminé (5 ans) dans la fonction publique n'a pas été approuvé par le gouvernement».

Suite logique , ces jeunes des promotions respectives 2021,2022,2023,2024 sont désœuvrés. Etant donné que bon nombre ne sont pas originaire d'Antsiranana, ils sont obligés de retourner au bercail. « Nous sommes obligés de patienter. Les autres établissement sanitaire ne peuvent pas nous recevoir sans avoir conclure le contrat», ont-ils ajouté.

En effet, les dirigeants ont des tant de choses à régler, notamment les recrutements, les arriérés des vacataires. Bref, la liste est longue. Auront-ils les épaules assez large pour endosser ces dossiers vu qu'on assiste à un contexte plutôt particulier!

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.