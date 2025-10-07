Afrique: L'Union africaine scelle un partenariat renforcé avec l'Union panafricaine de la jeunesse.

Addi Ababa — La Commission de l'Union africaine (UA) et l'Union panafricaine de la jeunesse (PYU) ont signé un protocole d'accord (MoU) visant à renforcer leur collaboration pour l'autonomisation des jeunes du continent.

Le président de la Commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, a reçu ce jour à Addis-Abeba l'honorable Dialla Moumouni ainsi que M. Ahmed Bening, membres de la direction exécutive de la PYU.

À cette occasion, un protocole d'accord a été officiellement signé en présence du président du Comité technique spécialisé de l'UA sur la jeunesse.

Ce partenariat met en avant la volonté de l'Union africaine de renforcer le rôle de la jeunesse africaine, en soutenant la revitalisation et le renforcement de la PYU comme mécanisme continental de coordination des conseils nationaux de la jeunesse et porte-parole unifié des jeunes du continent.

Fondée le 26 avril 1962 à Conakry (Guinée) sous le nom de Mouvement panafricain de la jeunesse, la PYU est née à l'initiative des chefs d'État africains, avec pour objectif de mobiliser la jeunesse dans la lutte pour la décolonisation de l'Afrique.

Au fil des décennies, le mouvement a joué un rôle stratégique dans la mobilisation du soutien politique en faveur de l'indépendance des États africains.

En 2006, le Conseil exécutif de l'Union africaine a adopté une décision approuvant la revitalisation de la PYU en tant que structure continentale dédiée à la jeunesse, chargée notamment de coordonner la promotion et l'appropriation de la Charte africaine de la jeunesse par toutes les organisations de jeunesse du continent.