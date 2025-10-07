Addis Ababa — L'Éthiopie enregistre des avancées majeures en santé publique : les soins de santé primaires au coeur des réformes.

L'Éthiopie a accompli des progrès remarquables au cours des deux dernières décennies, réduisant de manière significative les taux de mortalité maternelle et infantile. Ces résultats ne représentent pas seulement des succès statistiques, mais des vies sauvées et des familles renforcées, a souligné la ministre de la Santé, Dr Mekdes Daba.

La Conférence internationale sur les soins de santé primaires (ICPHC) 2025 s'est ouverte ce jour à Addis-Abeba, réunissant des leaders mondiaux de la santé pour répondre à l'urgence de bâtir des systèmes de soins primaires résilients et centrés sur les populations, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Organisée conjointement par le ministère éthiopien de la Santé et l'Institut international pour les soins de santé primaires, cette conférence de cinq jours met en lumière l'expérience éthiopienne comme exemple de transformation nationale.

Lors de son intervention, le Dr Mekdes Daba a mis l'accent sur l'appropriation nationale et la durabilité des systèmes de santé. Elle a attribué les avancées du pays à une approche communautaire solide, citant notamment :

la construction de plus de 70 000 centres de santé communautaires,

la mise en oeuvre d'un système d'assurance maladie communautaire, couvrant aujourd'hui 80 % de la population.

Elle a également souligné la nécessité de réduire la dépendance à l'aide extérieure, appelant à des mécanismes de financement durables, au renforcement des institutions locales et à une plus grande souveraineté sanitaire.

« Nous évaluons actuellement les risques liés à notre dépendance aux financements externes. L'autonomie financière est essentielle pour garantir la continuité des services de santé essentiels », a-t-elle déclaré.

La ministre a présenté les priorités du programme de réforme du secteur, portant sur :

le financement des soins de santé,

l'engagement du secteur privé,

le développement de la main-d'oeuvre,

la numérisation,

et le renforcement des capacités de production locales.

Reconnaissance internationale

Le professeur Mohamed Janabi, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, a salué l'engagement de l'Éthiopie, la qualifiant de « centre mondial de connaissances » et de modèle d'innovation communautaire. Il a annoncé que le pays avait atteint le niveau de maturité 3 dans le système de classification des soins de santé de l'OMS, rejoignant un groupe restreint de neuf pays africains à avoir franchi ce cap.

Ce classement reconnaît la capacité de l'Éthiopie à autoriser des produits médicaux et à assurer une surveillance complète du marché, grâce à un système de santé intégré.

« Des soins de santé primaires solides sont notre première ligne de défense et la base de notre résilience », a affirmé le professeur Janabi, rappelant que la population africaine devrait doubler d'ici 2050, avec des défis croissants liés aux maladies et au changement climatique.

De la vision à l'action

Dr Abnet Zeleke, directeur exécutif de l'Institut international pour les soins de santé primaires en Éthiopie, a insisté sur l'approche orientée vers l'action de la conférence :

« En s'appuyant sur l'héritage de l'ICPHC 2023, cette édition passe résolument de la vision à l'action. »

Le thème de cette année, « Promouvoir les soins de santé primaires au XXIe siècle : donner la priorité aux personnes », reflète la volonté de replacer l'humain au coeur des systèmes de santé. Le Dr Abnet a insisté sur le rôle essentiel des agents de santé communautaires, souvent premier et parfois seul point de contact pour des millions de personnes.

Il a salué les investissements audacieux de l'Éthiopie dans les soins de santé primaires, notant que le pays a mis en place l'un des plus vastes programmes de santé communautaire en Afrique, fournissant des services vitaux à des millions de citoyens.

Ces réussites, selon lui, dépassent les frontières nationales.

« Les pays africains sont à l'avant-garde de modèles innovants qui rapprochent les soins des communautés, tout en faisant progresser l'agenda mondial des soins de santé primaires. »

Objectifs de la conférence

L'ICPHC 2025 vise à élaborer des stratégies concrètes, à concevoir des modèles de soins de santé primaires résilients, et à proposer des solutions équitables pour accélérer la marche vers la couverture sanitaire universelle dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

La conférence a rappelé que sans une base solide en soins de santé primaires, ni la couverture sanitaire universelle ni la sécurité sanitaire mondiale ne peuvent être atteintes.