Ile Maurice: Les plus jeunes ouvrent le bal

Les choses sérieuses ont commencé pour les plus jeunes cette semaine. Depuis hier, les élèves de Grade 3 ont ouvert le bal avec leurs examens de fin d'année, en démarrant par le Kreol Morisien (KM) et les langues orientales. Ce mardi 7 octobre, les Grades 1 à 3 plancheront sur l'anglais, tandis que les élèves du Grade 3 poursuivront l'après-midi avec le KM et les langues orientales.

Mercredi, place au français pour les trois premiers niveaux, avec une session supplémentaire pour les enfants du Grade 1, appelés à composer en KM et en langues orientales dans l'après-midi. Enfin, jeudi 9 octobre, les mathématiques sont au programme pour les Grades 1 à 3, concluant ainsi une semaine bien chargée pour les plus petits.

Pendant ce temps, les élèves des Grades 4 à 6 poursuivent leurs révisions en classe, en attendant leur tour. Le calendrier se poursuit dès le 14 octobre, avec l'anglais pour les Grades 4 et 5. Le 15, les épreuves de français se dérouleront le matin, suivies des langues orientales et du KM dans l'après-midi. Le lendemain, sciences le matin et histoiregéographie l'après-midi rythmeront la journée. Les mathématiques, prévues le 17 octobre, viendront clôturer cette session pour les élèves des Grades 4 et 5.

Les élèves du Grade 6, eux, seront progressivement mis en condition. Après quelques jours de classe du 22 au 24 octobre, ils passeront aux choses très sérieuses : les examens du Primary School Achievement Certificate (PSAC), programmés du 28 au 31 octobre. Ils reviendront ensuite les 5 et 6 novembre pour la remise des manuels scolaires, avant de pouvoir profiter officiellement des vacances à partir du 7 novembre.

Une fin d'année scolaire intense, rythmée par les examens, qui marque une étape importante dans la progression des écoliers.