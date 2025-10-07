Ile Maurice: Le Premier ministre sommé de s'expliquer sur les démissions à la Banque de Maurice

7 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

Le leader de l'opposition, Joe Lesjongard, a adressé ce mardi 7 octobre sa Private Notice Question (PNQ) au Premier ministre, Navin Ramgoolam, portant sur les démissions récentes à la Banque de Maurice (BoM). L'opposition souhaite des explications sur les circonstances entourant le départ de «R.S.» (Rama Sithanen), ancien gouverneur, et de «G.S.» (Gérard Sanspeur), ancien deuxième sous-gouverneur de la BoM.

Joe Lesjongard demande au chef du gouvernement de préciser les raisons de ces démissions et les mesures prises pour rétablir la confiance dans la Banque centrale et, plus largement, dans le secteur financier. Il souhaite également savoir pourquoi le Premier ministre a demandé à R.S. de quitter ses fonctions de président de la Financial Services Commission (FSC).

Par ailleurs, la PNQ interroge sur les éventuelles compensations versées à ces deux anciens dirigeants, ainsi que sur le coût total de leurs missions officielles et les indemnités journalières (per diem) associées.

Le Premier ministre devrait répondre à cette PNQ lors de la séance parlementaire de ce mardi à 11 h 30.

