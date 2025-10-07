Afrique: Le Président du CST félicite le Président Egyptien au glorieux anniversaire d'Octobre

Port-Soudan — Le Président du Conseil de Souveraineté de Transition et Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a adressé un message de félicitations à Son Excellence le Président Abdel Fattah Al-Sissi, Président de la République Arabe d'Égypte frère à l'occasion du glorieux anniversaire d'Octobre, tout en le souhaitant la bonne santé et le progrès et la prospérité au peuple généreux Egyptien.

Le Président du Conseil de Souveraineté a exprimé sa profonde gratitude du niveau de développement des relations bilatérales distinguées entre les deux pays dans tous les domaines, et les liens de fraternité sincères et historiques qui unissent les deux peuples frères.

Le Président du CST a affirmé sa détermination à continuer de travailler ensemble pour renforcer et progresser les relations de coopération distinguées entre les deux pays pour l'intérêt deux pays et de peuples frères.