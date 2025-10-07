Ile Maurice: Trois randonneurs attaqués à Mare-Longue

Moment de terreur, samedi après-midi, pour trois randonneurs qui s'étaient rendus au réservoir de Mare-Longue pour une promenade en pleine nature. Alors qu'ils regagnaient leur véhicule, un trio d'individus cagoulés, armés d'un sabre, d'une hache et d'un grand couteau, les ont interceptés, avant de les agresser et de les dépouiller de leurs effets personnels. L'incident s'est produit vers 13 h 55.

Les trois amis marchaient le long du sentier, en direction de leur voiture garée près de la piste de Mare-Longue lorsqu'ils ont été stoppés par les assaillants vêtus de chandails à capuches noirs. Sous la menace des armes, les malfrats leur ont ordonné de s'agenouiller et de mettre les mains derrière le dos. Les victimes ont ensuite été ligotées à l'aide de colliers de serrage.

Lorsque l'un des randonneurs a tenté de raisonner les agresseurs, il a reçu un coup de manche de hache à la tête. Les trois individus ont ensuite exigé qu'ils leur remettent tous leurs objets de valeur. Le butin emporté comprend notamment les clés de la voiture, plusieurs téléphones portables, des effets personnels, de l'argent liquide totalisant environ Rs 5 150, ainsi qu'un trousseau de clés et d'autres biens se trouvant dans le véhicule.

Après avoir attaché les trois victimes à un goyavier et scotché leur bouche avec du ruban adhésif, les voleurs ont pris la fuite avec la voiture et les objets volés. L'un des randonneurs a toutefois réussi à se libérer quelques minutes plus tard et à aller chercher de l'aide. Un automobiliste de passage les a ensuite secourus en coupant leurs liens.

Le montant total du vol est estimé à environ Rs 489 000. La propriétaire du véhicule volé a indiqué que la voiture est assurée. Une enquête a été ouverte par la police de Vacoas pour retrouver les auteurs de cette agression violente.