Ile Maurice: Indemnités de Rs 5,5 millions à Sithanen et Rs 512 000 à Sanspeur

7 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

La reprise des travaux parlementaires, ce mardi 7 octobre, a été marquée par une Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Joe Lesjongard, adressée au Premier ministre, Navin Ramgoolam, sur les démissions récentes au sein de la Banque de Maurice (BoM).

L'opposition a réclamé des précisions sur les circonstances entourant le départ de Rama Sithanen, ancien gouverneur, et de Gérard Sanspeur, ex-Second Deputy Governor, ainsi que sur les compensations financières accordées.

Le chef du gouvernement a révélé que Rama Sithanen percevra Rs 5,5 millions d'indemnités de départ, tandis que Gérard Sanspeur recevra Rs 512 000, conformément aux termes de leurs contrats. Il a aussi indiqué que le coût total des missions officielles effectuées par Rama Sithanen à la tête de la BoM s'élève à Rs 4,3 millions, dont Rs 2,2 millions de per diem. Gérard Sanspeur, pour sa part, n'a effectué aucune mission durant son mandat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Navin Ramgoolam a précisé que Rama Sithanen a également quitté la présidence du conseil d'administration de la Financial Services Commission (FSC), sa nomination à ce poste étant liée à sa fonction de gouverneur de la BoM. «C'est à ma demande que Rama Sithanen et Gérard Sanspeur ont présenté leur démission. La situation de conflit permanent ne pouvait perdurer dans l'intérêt du secteur bancaire et financier», a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a souligné que cette décision ne remet pas en cause les compétences de Rama Sithanen et qu'elle visait à «nettoyer le désordre» hérité du précédent régime, citant notamment la saga du Mauritius Investment Corporation (MIC).

Navin Ramgoolam a assuré que la situation financière s'est depuis stabilisée, évoquant une hausse des réserves en devises étrangères, passées de 8,4 à 9,6 milliards USD.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.