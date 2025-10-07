Ile Maurice: Indemnités de Rs 5,5 millions à Sithanen et Rs 512 000 à Sanspeur

La reprise des travaux parlementaires, ce mardi 7 octobre, a été marquée par une Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Joe Lesjongard, adressée au Premier ministre, Navin Ramgoolam, sur les démissions récentes au sein de la Banque de Maurice (BoM).

L'opposition a réclamé des précisions sur les circonstances entourant le départ de Rama Sithanen, ancien gouverneur, et de Gérard Sanspeur, ex-Second Deputy Governor, ainsi que sur les compensations financières accordées.

Le chef du gouvernement a révélé que Rama Sithanen percevra Rs 5,5 millions d'indemnités de départ, tandis que Gérard Sanspeur recevra Rs 512 000, conformément aux termes de leurs contrats. Il a aussi indiqué que le coût total des missions officielles effectuées par Rama Sithanen à la tête de la BoM s'élève à Rs 4,3 millions, dont Rs 2,2 millions de per diem. Gérard Sanspeur, pour sa part, n'a effectué aucune mission durant son mandat.

Navin Ramgoolam a précisé que Rama Sithanen a également quitté la présidence du conseil d'administration de la Financial Services Commission (FSC), sa nomination à ce poste étant liée à sa fonction de gouverneur de la BoM. «C'est à ma demande que Rama Sithanen et Gérard Sanspeur ont présenté leur démission. La situation de conflit permanent ne pouvait perdurer dans l'intérêt du secteur bancaire et financier», a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a souligné que cette décision ne remet pas en cause les compétences de Rama Sithanen et qu'elle visait à «nettoyer le désordre» hérité du précédent régime, citant notamment la saga du Mauritius Investment Corporation (MIC).

Navin Ramgoolam a assuré que la situation financière s'est depuis stabilisée, évoquant une hausse des réserves en devises étrangères, passées de 8,4 à 9,6 milliards USD.