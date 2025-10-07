Ile Maurice: Le projet Legend Hill fait encore parler de lui

Après les contestations initiales liées à sa construction, le projet immobilier Legend Hill à Tamarin refait parler de lui. Cette fois, ce sont des soupçons d'un agrandissement illégal qui provoquent la colère des habitants. Le complexe Legend Hill, un projet résidentiel et hôtelier de luxe situé sur les hauteurs de Tamarin, avait déjà suscité la controverse lors de sa construction. En 2021, plusieurs habitants avaient manifesté, dénonçant un projet jugé trop imposant et potentiellement nuisible à l'environnement et au caractère paisible du village côtier.

Aujourd'hui, une nouvelle vague d'inquiétude agite la population locale. Selon plusieurs résidents, les promoteurs du projet souhaiteraient étendre Legend Hill sur le flanc de la montagne, sans avoir déposé de demande officielle de permis. Une situation jugée «inquiétante», notamment au regard des risques environnementaux liés à toute construction supplémentaire sur un terrain en pente.

À noter cependant que Legend Hill a récemment soumis une demande à la Tourism Authority afin d'obtenir le droit d'exploiter ses appartements de luxe en location touristique, ce qui reste légalement distinct de tout agrandissement du complexe.

Aucune demande d'agrandissement soumise

Interrogé à ce sujet, Kemraz Ortoo, président du conseil du district de Rivière-Noire, a été catégorique : «À ce jour, aucune demande d'agrandissement n'a été soumise au conseil et aucun projet en ce sens n'a été approuvé.» Du côté du ministère de l'Environnement, une réponse officielle est attendue en ce sens. Le projet se trouvant sur un terrain privé, la question de l'autorisation environnementale (EIA) relève directement de ce ministère, qui devra confirmer si une telle demande a été déposée.

Nous avons également sollicité une réaction de MJ Development, promoteur du projet Legend Hill, mais ce dernier n'était pas disponible au moment où nous mettions sous presse. En attendant que les autorités fassent la lumière sur cette affaire, les habitants de Tamarin restent vigilants, craignant que l'ombre d'un nouveau chantier ne vienne troubler davantage l'équilibre déjà fragile entre développement économique et préservation du patrimoine naturel de la région.