Burkina Faso: Grands projets du pays - La coordination du Houet de l'AES apporte son soutien

La coordination provinciale du Houet de la Confédération nationale des peuples de l'Alliance des Etats du Sahel/Burkina Faso a organisé, le samedi 4 octobre 2025 à Bobo-Dioulasso, une conférence de presse pour apporter son soutien au bureau national des grands projets du Burkina. Elle a appelé la population à soutenir les autorités dans leur combat contre le terrorisme et l'impérialisme.

La coordination provinciale du Houet de la confédération nationale des peuples de l'Alliance des Etats du Sahel soutient les initiatives portées par le bureau national des grands projets. Elle l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse qu'elle a organisée, le samedi 4 octobre 2025 à Bobo-Dioulasso. Dans une déclaration que le coordonnateur provincial, Sidiki Sanou, a présentée à la presse, il justifie son soutien par le fait que malgré la crise sécuritaire, beaucoup d'activités et de projets de développement sont menés par le bureau des grands projets nationaux pour le bonheur de la population.

Pour lui, le bureau national des grands projets a imprimé une nouvelle dynamique de développement au Burkina Faso en dépit des courants contraires et des attaques terroristes à travers des projets qui sont réalisés ou en cours de réalisation. Il a cité des réalisations des différentes Initiatives du bureau national des grands projets. « Ces projets ne sont pas de simples plans, ce sont des instruments de transformation véritable et révolutionnaire, des leviers de développement, des signes tangibles que notre nation se relève, fière et souveraine.

Aujourd'hui, nous élevons notre voix, une voix claire, forte et unanime pour dire oui à la Révolution, oui au progrès, oui au Burkina Faso nouveau », a laissé entendre Sidiki Sanou. La coordination provinciale a alors invité la jeunesse à l'union sacrée autour du capitaine Ibrahim Traoré, dans la discipline et dans la rigueur. Pour la coordination, on ne peut pas construire un pays dans le désordre et dans l'indiscipline.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a également invité la population, et surtout celle du Guiriko, à soutenir les initiatives présidentielles du bureau national des grands projets et à lutter contre l'impérialisme sous toutes ses formes. La coordination a aussi manifesté son soutien aux trois présidents de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) dans leur combat contre le terrorisme et l'impérialisme. Répondant aux questions des journalistes et surtout à celles portant sur les tracasseries au niveau des frontières, Sidiki Sanou a rassuré que des concertations sont en cours pour les minimiser. Il a du moins loué les mesures prises par les autorités burkinabè visant à réduire les postes de contrôle.

Quelques réalisations du bureau des grands projets du Burkina dans le Guiriko

Domaine de l'eau, de l'agriculture et de la pêche.

- travaux de construction d'ouvrages d'assainissement et de drainage des eaux pluviales dans les villes de Bobo-Dioulasso et d'autres villes d'un coût global de 33 milliards.

-Les plaines aménagées de Banzon, Houndé etc.

- Offensive agro-sylvo-pastorale et halieutique : 15 tonnes de poissons déjà produites dans le barrage de Samendéni.

-La construction de magasins de stockage des denrées alimentaires.

-La dotation de tracteurs pour les labours.

-La dotation des cultivateurs en intrants et en semences.

-La réalisation de forage pour le monde rural.

-Les réformes agraires et foncières (lotissement dans l'arrondissement 5 etc...)

Commerce, industrie et infrastructures.

- Les réformes en termes de lois et décrets portant modification de la chambre du commerce et d'industrie.

- Création des usines de tomates par actionnariat populaire.

- Bitumage de certaines routes.

- Construction du stade de Léguéma.

- Augmentation de la capacité de la tour de contrôle de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso.

- Installation de rizerie pour les femmes.

- Faso Mêbo pour les travaux d'assainissement, de pavage etc...

- Le bitumage de Km de routes pour désenclaver l'hôpital de Pala.

- La construction d'écoles, de CSP.

-Transformation de dispensaire en Centre médical avec antenne chirurgicale (cas du dispensaire de Belle ville).

Education et Santé, Sécurité.

- La réalisation d'écoles et de CSPS.

- Le recrutement d'enseignants communautaires.

- Le recrutement d'enseignants pour la petite enfance.

- La réduction des coûts d'imageries médicales etc.

La logistique mobile de santé etc.

- Le recrutement des VDP, de FDS etc.…

- La formation des FDS et des fonctionnaires au SND.

L'immersion patriotique des nouveaux bacheliers.