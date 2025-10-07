Burkina Faso: Journée de salubrité à l'arrondissement 2 de Ouagadougou - Les alentours des rails de Larlé débarrassé des ordures

7 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Valentin Kabore

La délégation spéciale de l'arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou, avec l'appui du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Garde des Sceaux a lancé la 2e phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne édition 2025, samedi 4 octobre 2025 au quartier Larlé à Ouagadougou.

C'est dans l'ordre et la discipline en parfaite symbiose que le Secrétaire général (SG) du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Garde des Sceaux, Harouna Kadio et le Président de la délégation spéciale (PDS) de l'arrondissement numéro 2 de la ville de Ouagadougou, Ouendwaoga Jonas Sawadogo et son équipe ont ramassé les ordures à côté du canal jouxtant les rails à Larlé.

Cette activité entre dans le cadre de la 2e phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPEC) et placée sur le thème « Pour l'ordre et la discipline, je m'engage ». Elle a réuni, samedi 4 octobre 2025, des populations de Larlé et des militants de mouvements associatifs et la brigade verte.

A l'aide de râteaux, balais, gants et brouettes, les populations ont rendu propre le long des rails de Larlé. Selon le SG du ministère en charge de de la justice, l'hygiène dans les grandes villes du Burkina Faso est une préoccupation majeure pour les autorités. Une raison pour le gouvernement d'inviter les populations à assainir leur cadre de vie à travers les JEPPC.

« Je lance un appel à tous les citoyens, de faire de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire une réalité », a invité le SG. A l'en croire, elle permet d'améliorer le cadre de vie et de préserver l'environnement. Selon le PDS de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, le message à travers ce nettoyage est de faire comprendre que l'assainissement doit être une priorité pour chaque habitant et inviter ceux qui jettent les ordures à tort et à travers à les mettre dans les bacs à ordures. « Il faut que

chacun puisse tenir sa devanture propre.

Depuis un certain temps, il y a une recrudescence de la maladie de la dengue et cela est dû essentiellement au manque d'assainissement dans nos quartiers », a poursuivi Maurice Konaté. Le PDS de l'arrondissement 2, Ouendwaoga Jonas Sawadogo a indiqué que concernant la montagne d'ordures, les équipes techniques sont prévues en vue de débarrasser la zone de cette poubelle à ciel ouvert.

Du reste, il a soutenu que chacun a fait sa part et la sensibilisation se poursuit pour une ville de Ouaga plus propre et plus verte. Le PDS a souligné que des activités de nettoyage ont eu lieu au marché de 10-Yaar à Ouagadougou et vont se poursuivre dans d'autres lieux publics.

