Burkina Faso: Symboles de la Nation - Des journalistes outillés

La Grande Chancellerie des Ordres burkinabè a organisé une session de formation au profit des professionnels des médias sur l'usage approprié des symboles de la Nation et sur le processus de décoration au Burkina Faso, mercredi 1er et jeudi 2 octobre 2025,

à Ouagadougou.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme d'activités, la Grande Chancellerie des Ordres burkinabè a tenu une session de formation à l'endroit des journalistes. Pour l'occasion, les participants ont renforcé leurs savoirs sur le bon usage des symboles de la Nation et ont été informés sur le processus des distinctions honorifiques au pays des Hommes intègres. L'activité s'est déroulée les 1ers et 2 octobre 2025, à Ouagadougou, sous la présidence du Grand Chancelier des Ordres burkinabè, général de brigade, Pingrenoma Zagré. Il a salué l'engagement des hommes et femmes des médias pour un Burkina Faso meilleur pour tous.

Ainsi, il a souhaité que cette formation puisse contribuer à une meilleure connaissance des symboles de l'Etat et de la Grande Chancellerie des Ordres burkinabè. Pendant 48 heures, la formation a permis de donner des leçons d'histoire et de citoyenneté. Les journalistes ont reçu un enseignement complet sur plusieurs aspects fondamentaux de l'identité burkinabè.

Les modules ont couvert l'histoire des symboles de la Nation et leurs significations profondes, l'histoire de la Grande Chancellerie des Ordres burkinabè, sans oublier le rôle des médias dans la promotion de la reconnaissance du mérite de la Nation. La session a permis également d'expliquer le processus des distinctions honorifiques.

Les formateurs ont insisté sur le fait que ces distinctions ne sont pas « distribuées » mais qu'elles sont « méritoires ». Une précision importante qui souligne la valeur et le sens de ces reconnaissances accordées aux citoyens qui se sont distingués par des actions héroïques. Selon le secrétaire général de la Grande Chancellerie des Ordres burkinabè, l'un des formateurs, Pierre Zagré, l'objectif de la session a été « fortement atteint ». L'initiative visait spécifiquement à renforcer les connaissances des professionnels de l'information sur les symboles de la Nation et le processus de décoration afin d'améliorer la qualité de la communication et de la sensibilisation auprès du public.

« Cette immersion doit permettre aux journalistes de mieux relayer l'information liée aux événements nationaux, assurant ainsi un respect strict du protocole et de la signification des symboles burkinabè », a-t-il laissé entendre. L'ouverture des travaux a été présidée par le directeur de cabinet, Ilassa Romba. Celui-ci a salué la disponibilité des hommes et femmes de médias, tout en les exhortant à une participation active, compte tenu de leur rôle central en tant que vecteurs de transmission de l'information.