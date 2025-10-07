Le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a effectué une visite dans la région des Koulsé pour constater l'évolution des spéculations, mercredi 1er octobre 2025. A Gabou, une localité située dans la commune de Barsalogho et à Korsimoro, sa présence a été accueillie avec joie par les populations locales, qui mettent en avant la résilience de leur territoire face aux défis sécuritaire et climatique.

C'est dans une liesse populaire que le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a effectué la visite dans les champs de riz des populations du village de Gabou, une localité située

à une vingtaine de kilomètres de la commune de Barsalogho, dans la région des Koulsé. Déplacées par les menaces des ennemis de la Nation, puis réinstallées par le pouvoir du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, elles ont pu retrouver leurs terres grâce à la sécurisation assurée par des Forces de défense et de sécurité (FDS). D'une superficie de 20 hectares (ha), le champ présente une bonne physionomie. Le riz est au stade d'épiaison.

Sur le site, la délégation ministérielle a parcouru la « vaste » étendue verdoyante où hommes, femmes et enfants de Gabou ont pu mettre la main à la pâte pour faire renaître l'agriculture locale. Les applaudissements ont accompagné chaque étape de cette tournée « hautement » symbolique, marquant le triomphe de la résilience sur la terreur. Pour le chef coutumier, Naba Lalyemdé Tilgrsongué, aujourd'hui, grâce aux FDS, le village a été libéré et sécurisé pour favoriser le retour des populations. Sur ce site réparti en 387 parcelles, 357 personnes y travaillent dont 232 femmes. Et la visite du ministre, selon lui, prouve que le gouvernement ne les a pas oubliés.

Avec la présence du ministre d'Etat chargé de l'Agriculture sur le site, les populations ont saisi l'occasion pour lui exprimer leurs besoins pressants. En tête de ces préoccupations, le chef coutumier a solli-cité la réalisation de forages pour permettre la continuité des activités agricoles pendant la saison sèche et l'extension des surfaces cultivables.

« Nous pouvons assurer que cette saison, de bonnes récoltes à la fin de l'hivernage sont attendues. Mais, en saison sèche, nous demandons des forages pour

cultiver toute l'année et améliorer nos revenus. Nous sommes nombreux à être de retour au bercail.

Une bonne physionomie dans l'ensemble

Avec plus d'espace et les moyens adéquats, nous pouvons produire bien davantage », a-t-il indiqué. Le ministre d'Etat Sombié a indiqué en réponses, qu'il a pris note des différentes requêtes et rappelé l'engagement du président du Faso à soutenir le secteur agricole. « Votre retour à la terre est une victoire contre l'obscurantisme. Nous ferons tout pour que vous puissiez non seulement vous nourrir vous-mêmes, mais aussi contribuer à la souveraineté alimentaire du Burkina Faso », a-t-il déclaré sous les acclamations.

Le ministre d'Etat chargé de l'Agriculture a quitté le village en fin de journée, promettant un suivi rapproché des doléances exprimées pour se rendre dans la plaine rizicole de Korsimoro. D'une superficie de 33 ha, la plaine est exploitée par la coopérative Waotaaba des producteurs de riz. Avec l'appui du ministère en charge de l'agriculture en termes de formations, de fourniture d'intrants, de semences, et d'équipements adaptés, les populations attendent une production estimée à 138, 6 tonnes (t) avec un montant escompté de plus de 27,7 millions FCFA.

Comme à Gabou, le champ présente une bonne physionomie. Pour le chef de la coopérative, Mahamoudou Sawadogo, la visite du ministre vient témoigner que les populations ne sont pas seules dans leur combat pour la dignité et l'autosuffisance alimentaire. De l'avis du directeur régional chargé de l'agriculture de la région des Koulsé, Ragnimsom Serge Igor Birba, depuis le lancement de la campagne, les

conditions pluviométriques se sont révélées globalement bonnes. Les pluies régulières ont permis d'entretenir l'espoir d'une récolte abondante. Il a souligné que les populations locales constatent déjà les effets positifs sur leurs terres. La physionomie de la campagne est bonne dans l'ensemble, a soutenu le directeur régional chargé de l'agriculture des Koulsé.