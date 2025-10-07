Burkina Faso: Apport des ONG et associations au développement - L'Etat échange avec les acteurs

Le ministère de l'Economie et des Finances organise, du 1er au 3 octobre 2025, à Ouagadougou, les Journées nationales de concertation Etat, ONG, Association de développement et Fondations (JNC-2025).

Les ONG, les associations et les fondations jouent un rôle incontournable dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'humanitaire, de la protection de l'environnement, des droits humains et du développement communautaire. Conscient de leurs contributions au développement, le gouvernement a adopté le décret 0591 du 27 mai 2024 portant création, attributions, organisation et fonctionnement d'un cadre de concertation entre l'Etat et eux.

C'est dans cette dynamique que le ministère de l'Economie et des Finances orga-nise, du 1er au 3 octobre 2025, les Journées nationales de concertation Etat, ONG, associations de développement et fondations (JNC-2025). Le thème retenu pour les JNC 2025 est : « Transparence et responsabilité financière des ONG dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso ».

L'objectif de ces Journées est de renforcer le dialogue et la concertation avec les acteurs associatifs afin de mieux capitaliser et valoriser leurs apports, mais aussi de suivre et coordonner leurs acti-vités pour prévenir tout risque. Le directeur général de la Coopération au ministère de l'Economie et des Finances, Amidou Ouédraogo, a indiqué que les travaux vont s'articuler autour de deux sous-thèmes à savoir le « renforcement du suivi-contrôle des flux financiers des ONG/AD et fondations » et le « rôle et responsabilité des ONG/AD et fondations dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».

Selon lui, les échanges vont aboutir à des propositions et recommandations qui vont être présentées aux autorités. Il a souligné que cette rencontre, qui regroupe plus de 500 participants, est un espace formel et régulier d'échanges sur les préoccupations des deux parties afin de renforcer la compréhension mutuelle et de coordonner les actions. Le directeur général de la coopération a expliqué que l'activité prévue sur trois jours, a été ouverte par une exposition permettant aux ONG et associations de mettre en valeur leurs produits et réalisations.

Il a fait savoir que la journée suivante va être consacrée aux discussions autour du thème central. « La préoccupation majeure aujourd'hui est la lutte contre le terrorisme. Les ONG doivent être transparentes dans leurs activités, indiquer clairement leurs sources de financement et s'aligner sur les priorités des autorités nationales », a insisté

Amidou Ouédraogo. Il a rappelé l'importance d'une synergie d'actions entre l'Etat et les organisations de développement.