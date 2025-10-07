Le président de l'Assemblée législative de transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, avec un collège ministériel dont ceux en charge des Enseignements primaire, secondaire et supérieur, a donné le premier son de cloche qui lance officiellement la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026. La cérémonie s'est déroulée à l'école Moundasso A de Dédougou où le président de l'ALT a inauguré une nouvelle infrastructure éducative.

C'est parti pour la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026. Le top de départ a été donné par un son de cloche, ce mardi 6 octobre 2025 à Dédougou dans la région de Bankui à l'occasion d'une cérémonie officielle placée sous le patronage du président de l'Assemblée législative de transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma.

Il avait à ses côtés le ministre chargé de la Fonction publique, Mathias Traoré, parrain de la cérémonie. Étaient également présents, les ministres chargés des trois ordres d'enseignement à savoir le primaire, le secondaire et le supérieur, tout comme le ministre en charge de l'Urbanisme et la présidente de la Commission de l'informatique et des libertés (CIL).

À l'occasion, le président de l'ALT a inauguré une infrastructure éducative. Elle se compose de 6 salles de classe, de deux halls d'études et des latrines. La finalité est d'offrir un bon cadre d'apprentissage adapté aux élèves de l'école Moundasso A.

M.Bougouma a rappelé, au cours de cette cérémonie, la nécessité de réformer le système éducatif burkinabé afin qu'il soit celui qui forme des acteurs de développement à partir des connaissances endogènes pour que "nous puissions construire un Burkina Faso meilleur et souverain".