Burkina Faso: Montée des couleurs - Le ministère de la Justice sacrifie à la tradition

7 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Soumaila Bonkoungou et Mohamed Ly

Le ministre chargé de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Edasso Rodrigue Bayala, a présidé la traditionnelle montée des couleurs, lundi 6 octobre 2025, à Ouagadougou, au sein du tribunal administratif.

En marge de la seconde phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), le ministère de la Justice et des Droits humains a organisé une montée solennelle du drapeau national, lundi 6 octobre 2025, à Ouagadougou. Dans le cadre de cette initiative tournante au sein du département, c'est le Tribunal administratif qui a accueilli le personnel, avec à sa tête, le ministre Edasso Rodrigue Bayala.

Après l'exécution de l'hymne nationale, il a rappelé l'importance de la seconde phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne qui se tiennent jusqu'au 16 octobre prochain. « Notre département joue sa partition à travers l'organisation de plusieurs activités planifiées tout au long des 15 jours pour sensibiliser les populations à l'appropriation des valeurs citoyennes et patriotiques », a-t-il indiqué.

Edasso Rodrigue Bayala, revenant sur le message du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a indiqué qu'il interpelle la conscience et la responsabilité de tous les Burkinabè à s'engager dans la construction de la Nation « Nous sommes les sentinelles qui anticipent sur les blocages, identifient les synergies et proposent des voies de sortie constructive aux éventuels différends », a-t-il confié.

Ainsi, à l'endroit de son personnel, il a fait savoir que chaque acte posé en faveur des droits humains et d'une justice au service du peuple, chaque dossier traité avec diligence, efficacité et efficience participe au renforcement de la confiance avec les citoyens et contribue à la crédibilité du service public de la justice.

C'est cela, a -t-il souligné, le sens de l'engagement patriotique. Saluant la contribution de tous les agents dans la mise en oeuvre des activités, il les a exhortés à poursuivre dans cette dynamique d'engagement citoyen pour l'atteinte des objectifs. « L'engagement patriotique pour notre département, c'est aussi la confiance renforcée auprès des justiciables, l'humilité et le refus d'user de son autorité pour brimer autrui », a-t-il lancé.

