Burkina Faso: Commande publique - L'ARCOP remet son rapport 2024 au Premier ministre

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, le lundi 6 octobre 2025, à Ouagadougou, une délégation de l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), conduite par son président du conseil de régulation, Abdallah Youssef Chahine Traoré. Au cours de cette rencontre, le rapport annuel 2024 de l'institution a été remis au chef du gouvernement.

«L'objet de l'audience était de sacrifier à une obligation de redevabilité et de remettre notre rapport annuel sur les activités de l'ARCOP, portant sur la gestion 2024 de la commande publique au Burkina Faso », a expliqué M. Traoré à l'issue de l'audience.

Au-delà de cette démarche statutaire, la rencontre a permis d'échanger sur les orientations à donner aux réformes du secteur, en vue d'une meilleure gouvernance de la commande publique. Le rapport met en lumière les activités menées autour des missions clés de l'ARCOP : la formation et la sensibilisation, le règlement des différends, les audits du système, ainsi que la définition des politiques publiques relatives à la gestion des marchés.

On y apprend que sur les 34 indicateurs de performance évalués, 15 ont atteint un niveau satisfaisant, traduisant des défis persistants en matière de mise en oeuvre des procédures et de transparence du système. M. Traoré a toutefois relativisé ces chiffres, en soulignant les difficultés d'accès à l'information auprès de certains acteurs du dispositif. Parmi les perspectives 2025, l'institution prévoit d'accélérer la dématérialisation des procédures de passation des marchés et la mise en oeuvre de l'Initiative pour une gouvernance performante, afin d'améliorer la traçabilité et la transparence du système.

Le Premier ministre a invité l'ARCOP à formuler des propositions de réformes concrètes, adaptées aux besoins réels de développement du pays. « On ne peut plus se payer le luxe des lourdeurs. Sortez des sentiers battus et proposez des textes qui favorisent l'efficacité dans les marchés publics».

Il a insisté sur la nécessité de renforcer la veille juridique et de recentrer les efforts afin que les marchés publics soient exécutés au bénéfice direct des populations, dans un esprit d'efficacité, de transparence et de qualité. « Ce n'est pas le processus qui doit être le résultat, mais les prestations qui en découlent », a rappelé le chef du gouvernement, exhortant les acteurs à privilégier l'efficacité plutôt que la simple conformité procédurale.