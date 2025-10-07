Burkina Faso: Le ministre de la Défense appelle le personnel à un « changement de comportement »

Le personnel du Ministère de la Défense et des anciens combattants (MDAC) s'est réuni, le lundi 6 octobre 2025, à Ouagadougou pour la cérémonie mensuelle de montée des couleurs, présidée par le ministre d'Etat, le général de brigade Célestin Simporé.

Après la montée du drapeau, lecture a été faite du discours de Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l'Etat à l'occasion de la célébration de la deuxième phase 2025 des Journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC). Commentant l'allocution de Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le général Simporé a insisté sur 2 points : la protection des biens publics et la lutte contre la corruption et le racket.

Il a exhorté l'ensemble du personnel à adopter un « changement de comportement ». Cet appel vise à aligner l'action quotidienne du MDAC sur la vision et les orientations du chef de l'Etat, soulignant l'impératif d'une plus grande exemplarité et d'un engagement citoyen accru au sein des structures de défense. Le ministre d'Etat a invité le personnel à participer aux activités retenues pour cette phase des Journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne.La cérémonie du jour a été l'occasion pour le ministre d'Etat de faire le bilan des activités du mois de septembre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres