Sénégal: Baaba Maal, l'inoxydable virtuose du Yela

Le Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose a accueilli, le samedi 4 octobre, la conférence de lancement du quarantenaire du groupe musical « Daandé Leñol ». À l'aune de l'anniversaire de ce groupe musical, son artiste phare, Baaba Maal, place cette célébration sous le signe de la paix, de la cohésion nationale et de la préservation de l'environnement au Sénégal.

Baaba Maal a lancé, samedi 4 octobre, lors d'une conférence de presse au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, les festivités marquant les 40 ans de son orchestre mythique, le «Daandé Leñol » (la voix du peuple). Formé à l'École des Beaux-Arts de Dakar, Baaba Maal est une voix qui porte la culture du fleuve Sénégal au-delà des frontières depuis quatre décennies.

Icône de la chanson sénégalaise, l'artiste a rappelé que cette célébration est un retour sur le passé, mais aussi une invitation à regarder l'avenir au moment présent. «Le Daandé Leñol, c'est une aventure humaine et artistique qui a traversé les temps et les époques sans jamais perdre son âme. Nous voulons fêter quarante ans de musique, mais surtout quarante années de partage et d'engagement pour la paix et la cohésion nationale », a-t-il avancé. À l'aune de cette grande fête musicale, plusieurs événements vont être organisés.

Il s'agit notamment d'expositions, de concerts et de tournées internationales. Une occasion de faire une rétrospective sur le parcours du groupe musical à Dakar, avant de voyager vers d'autres capitales africaines, notamment en Mauritanie avec le mouvement « Nann K ».

Cette étape marque le début d'un voyage d'une musique qui s'exporte à l'internationale et se présente comme une occasion de rencontrer d'autres mélomanes. D'ailleurs, c'est dans cet esprit de transmission que le Grand Théâtre s'est impliqué pleinement pour la promotion de cet évènement, souligne Lamine Ba, son directeur du centre des ressources humaines.

« À travers ces images, nous voulons retracer les étapes marquantes de la carrière du groupe et de Baaba Maal.

Chaque cliché raconte une histoire, une émotion et une rencontre. C'est aussi notre manière de rendre hommage à une figure qui a su donner au Sénégal une voix respectée sur la scène nationale et mondiale », a-t-il expliqué. Ces expositions photographiques, a-t-il poursuivi, ont une portée mémorielle essentielle et permettront de faire découvrir aux visiteurs, à travers des portraits rares et des archives inédites, les premiers pas sur les scènes de Baaba Maal avec son ami de toujours, Mansour Seck, Mbassou Niang ou encore Assane Ndoye qui l'ont accompagné dans sa carrière.

En outre, cet événement sera aussi l'occasion de faire un «flash-back » sur les tournées internationales, qui ont marqué les années 1990, une période où le «Daandé Leñol » a conquis l'Europe, avec un son mêlant tradition pulaar et influences modernes. Dans ce même élan d'appuyer cette célébration, Samba Mballo, directeur artistique du Grand Théâtre, a insisté sur la dimension culturelle et pédagogique de cette initiative.

Paix, tolérance et dialogue intergénérationnel

« Baaba Maal, c'est une école. Son parcours montre qu'un artiste peut bel et bien concilier art, engagement social et vision culturelle. Le Grand Théâtre est honoré d'accompagner cette commémoration qui met en valeur l'histoire de la musique sénégalaise et son influence sur la jeunesse africaine », a affirmé le représentant du directeur général du Grand Théâtre national. Cette approche artistique et éducative s'inscrit, selon lui, dans la mission même de cette institution culturelle, qui est un espace de valorisation des patrimoines culturels nationaux.

«Nous voulons que cette célébration soit un modèle pour les jeunes artistes : comprendre que la réussite se construit dans la discipline, la constance et la fidélité à ses valeurs », a-t-il ajouté. Au-delà de la fête en vue, Baaba Maal a tenu à donner à cet anniversaire une portée spirituelle et sociale. Fidèle à son engagement pour la paix, il a évoqué les tensions qui traversent parfois le continent africain et a appelé à une union des coeurs des Africains. « La musique a ce pouvoir de rassembler et d'unifier tout le monde autour d'un pot. Le Sénégal a toujours su faire dialoguer ses différences.

«Je veux que ces quarante ans de Daandé Leñol soient un moment de paix, de tolérance et de dialogue intergénérationnel », a souligné le leader du Daandé Leñol. Dans le même sillage, il a rappelé son attachement profond à la protection de l'environnement, notamment face à l'avancée du désert dans le nord du Sénégal. « Je viens du Fouta, une terre qui souffre de la sécheresse. C'est pour cela que je me bats pour la reforestation et la sauvegarde du fleuve Sénégal. Nous devons agir pour que nos enfants héritent d'un environnement vivable », a-t-il avancé.

Ce plaidoyer écologique trouve un écho particulier dans cette célébration, qu'il porte aussi à travers son engagement dans le mouvement « Great Green Wall». À ce titre, plusieurs Ong partenaires de Baaba Maal ont d'ailleurs annoncé leur participation aux activités prévues dans le cadre du festival « Les Blues du fleuve».

Cette 17 e édition du festival, placée sous le signe du partage et de la fraternité africaine, accueillera, comme invité d'honneur, le chanteur guinéen Sékouba Bambino. Un choix qui, selon lui, n'est pas anodin, car les deux artistes partagent une même conception de la musique comme vecteur de paix et de solidarité. « Je suis très heureux d'accueillir à Dakar mon frère Sékouba Bambino. Nos chemins se sont souvent croisés sur les scènes du continent.

Sékouba Bambino, invité d'honneur Sa présence à cette célébration symbolise l'unité africaine et la continuité de notre engagement pour une Afrique debout et fière de sa culture », a confié l'artiste. Au fil des interventions, le public et la presse ont mesuré la force du parcours du « Daandé Leñol», un groupe musical né d'une passion partagée entre amis et nourri par les rythmes du fleuve.

Quarante ans plus tard, la même ferveur demeure avec des chansons comme « Djam Leelii », «Souka Nayo » ou encore « Thiaroye » qui continuent de vibrer dans la mémoire collective, rappelant la puissance du « Yéla», ce rythme musical du Fouta qui accompagne aussi bien les fêtes que les luttes. « Je veux que cette fête soit celle du peuple. « Daandé Leñol », c'est la voix de tous ceux qui croient encore que la culture peut changer le monde», a-t-il conclu.