Sénégal: FII Sénégal 2025 - Le pays trace la voie vers une agriculture moderne et souveraine

Ces mardi 7 et mercredi 8 octobre 2025, le ministre de de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, participera au Forum FII Sénégal 2025. Ce sera au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Le thème de cette année : « Accélérer la transformation agricole au Sénégal : Projets structurants et priorités stratégiques ».

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Accélérer la transformation agricole du Sénégal avec le Africa Agriculture Accelerator Program (AAAP), qui selon la communication du ministère de l'Agriculture, est une partie intégrante du « Plan Sénégal 2050 et du Programme National de Transformation Agricole, en mettant l'accent sur la digitalisation des intrants agricoles pour plus de transparence, d'équité et d'efficacité ».

Et de poursuivre: « Ce modèle intégré et innovant, connu sous le nom de "Grenier du Maïs", vise à renforcer la productivité, moderniser la gestion des ressources et favoriser l'implication du secteur privé. À travers cette initiative, le MASAE réaffirme son engagement pour la souveraineté alimentaire et le développement durable du monde rural ».