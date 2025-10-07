Sénégal: FII Sénégal 2025 - Le pays trace la voie vers une agriculture moderne et souveraine

7 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Ces mardi 7 et mercredi 8 octobre 2025, le ministre de de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, participera au Forum FII Sénégal 2025. Ce sera au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Le thème de cette année : « Accélérer la transformation agricole au Sénégal : Projets structurants et priorités stratégiques ».

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Accélérer la transformation agricole du Sénégal avec le Africa Agriculture Accelerator Program (AAAP), qui selon la communication du ministère de l'Agriculture, est une partie intégrante du « Plan Sénégal 2050 et du Programme National de Transformation Agricole, en mettant l'accent sur la digitalisation des intrants agricoles pour plus de transparence, d'équité et d'efficacité ».

Et de poursuivre: « Ce modèle intégré et innovant, connu sous le nom de "Grenier du Maïs", vise à renforcer la productivité, moderniser la gestion des ressources et favoriser l'implication du secteur privé. À travers cette initiative, le MASAE réaffirme son engagement pour la souveraineté alimentaire et le développement durable du monde rural ».

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.