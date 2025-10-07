Sénégal: Assurance maladie - La Stratégie nationale d'adhésion des travailleurs de l'économie informelle validée

7 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Bada Mbathie et Marie Bernadette Sene

La cérémonie de validation politique de la Stratégie nationale de développement des mécanismes d'adhésion systématique des travailleurs de l'économie informelle à l'assurance maladie universelle s'est tenue, hier, à Dakar. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique d'inclusion sociale et d'équité, visant à étendre la protection sociale aux acteurs du secteur informel.

Le ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a présidé, hier, l'atelier de validation politique de la Stratégie nationale de développement des mécanismes d'adhésion systématique des travailleurs de l'économie informelle à l'assurance maladie universelle. Celle-ci a pour objectif principal de renforcer l'adhésion des travailleurs du secteur informel à l'assurance maladie universelle.

Dans cette perspective, un plan d'adhésion des travailleurs de l'économie informelle au système de protection sociale a été élaboré. Selon Mme Dièye, la volonté des autorités est de bâtir « une société plus juste, plus inclusive et résiliente », à travers l'amélioration de la couverture sanitaire des catégories sociales défavorisées. Elle a souligné que la protection sociale repose sur un engagement fort de l'État à garantir à chaque citoyen un accès équitable à des soins de santé de qualité, indépendamment de sa situation professionnelle ou de ses revenus.

« Le secteur privé national est essentiellement porté par l'économie informelle, qui constitue un levier fondamental dans la formation du Pib, à travers sa forte capacité de création de revenus et d'emplois dans plusieurs domaines », a-t-elle déclaré.

Or, selon le ministre, la prise en charge des travailleurs du secteur informel dans les dispositifs de protection sociale, notamment l'assurance maladie, est encore « quasiment inexistante ». Prenant la parole à cette occasion, Samir Daoud, représentante de l'Organisation internationale du travail (Oit), a rappelé que le rapport mondial 2024 de son institution sur la protection sociale révèle qu'en Afrique, seuls 19 % de la population bénéficient d'une prestation de protection sociale. Face à cette faible couverture, elle a insisté sur « l'urgence d'agir pour développer des systèmes de protection sociale robustes et inclusifs ».

De son côté, Mody Guiro, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts), a indiqué que l'adhésion à l'assurance maladie vient répondre à une « revendication historique des travailleurs ». « Cela va bien au-delà d'un simple programme d'adhésion ; c'est une question de justice sociale et de dignité humaine », a-t-il déclaré.

