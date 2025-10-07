Sénégal: Binta Korkel Seck, un pilier essentiel (2/3)

Elle est l'un des leaders de l'équipe des « Aigles » de la Medina. Présente dans l'effectif depuis bientôt deux ans, la native de Nguékokh livre ses objectifs pour les échéances futures.

En sueur, Binta Korkel Seck se sert de son maillot pour s'essuyer le visage, dévoilant des bras athlétiques. Originaire de Nguékokh (département de Mbour), la footballeuse s'est imposée au fil des saisons, comme l'une des joueuses clés du football féminin sénégalais. Milieu de terrain de formation, elle évolue au sein du club double champion du Sénégal, où sa présence sur le terrain a participé aux sacres de l'équipe. Binta Korkel Seck se distingue par son intelligence de jeu. Elle a débuté chez les « Dorades » de Mbour, club de l'élite du football féminin, pour s'affiner.

Et depuis lors, l'ancienne étudiante à la Faculté des Sciences juridiques de l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) poursuit son chemin. « Mon objectif principal est toujours de favoriser le jeu collectif, accompagner mes coéquipières dans leur progression et assurer la stabilité du milieu de terrain », confie-t-elle. Ayant débuté dans des clubs de divisions inférieures avant de rejoindre l'élite féminine, la joueuse liste ses ambitions. « J'ai débuté le football très jeune, soutenue par ma famille.

C'est cet appui essentiel qui m'a permis d'avancer », souligne-t-elle. Au-delà de ses qualités techniques, Binta Korkel Seck est également un pilier humain. Sa combativité et son état d'esprit exemplaire lui ont valu le respect et l'admiration de ses coéquipières. « Elle a traversé des épreuves difficiles, sans jamais perdre sa détermination. C'est une battante qui incarne une véritable source d'inspiration pour tout le groupe », confie son coach Soukeye Cissé.

Après des études au Groupe scolaire Étienne et Monique de Mbour où elle a obtenu le Bfem, elle est retournée à Nguékokh une fois le baccalauréat en poche, avant de venir à Dakar pour des études supérieures à l'Ucad. Mais son parcours à la Faculté des Sciences juridiques sera de courte durée. Malgré de bonnes saisons, Binta reste consciente des défis qui persistent dans le football féminin national, notamment en matière d'infrastructures et de reconnaissance.

« Nous avons fait des progrès, mais beaucoup reste à accomplir pour que le football féminin soit pleinement valorisé et que les joueuses bénéficient des mêmes conditions que leurs homologues masculins », déplore-t-elle avec lucidité. À 26 ans, Binta Korkel Seck porte fièrement les couleurs des « Aigles » de la Médina, où sa ténacité est proposée en exemple. Jeanne Goumba Dia la décrit comme « un pilier essentiel du club ».

« Binta est un exemple pour toutes. Sur le terrain, elle a une vision incroyable du jeu et sait organiser le collectif. Et, au-delà du football, elle est toujours là pour encourager ses coéquipières. Sa détermination et son humilité inspirent tout le groupe ». Après avoir fait les beaux jours de plusieurs clubs du Sénégal, Binta Korkel Seck vise l'international et espère signer un club professionnel.