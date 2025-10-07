Afrique: CAN 2025 - Patrice Motsepe les manifestations au Maroc n'impacteront pas le tournoi

7 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Depuis quelques jours, de violentes manifestations ont lieu au Maroc, ce qui inquiète fortement à un peu plus de deux mois de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025. Néanmoins, le président de la Confédération africaine de football (CAF) a tenu à rassurer tout le monde. Il se dit « confiant » quant à une bonne tenue de la compétition.

Ce lundi 06 octobre 2025, à Kinshasa, lors d'une réunion annuelle de la CAF, Patrice Motsepe a été clair : les manifestations contre le gouvernement au Maroc, n'auront aucune incidence sur la tenue de la CAN 2025 (21 déc. 2025 - 18 janv. 2026). « Nous (la CAF) sommes absolument convaincus que la CAN se déroulera comme prévu. Le Maroc est le plan A, le Maroc est le plan B et le Maroc est le plan C », a-t-il clamé. « La CAF coopérera et travaillera avec le gouvernement et tous les citoyens marocains pour organiser la CAN la plus réussie de l'histoire ».

Pour rappel, depuis quelques jours, un collectif appelé GenZ 212 a entamé des manifestations pour réclamer de meilleurs services publics de santé et d'éducation au Maroc, donnant lieu à de violents affrontements avec les forces de l'ordre.

